Congo-Brazzaville: Solidarité - Thérèse N'dri-Yoman salue l'esprit de solidarité de la diaspora ivoirienne au pays

De son côté, le président de la communauté ivoirienne au Congo et gestionnaire de cette maison de solidarité, Kader Diabaté Ardjouma a salué le geste de l'ambassadeur. « Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de fierté et de reconnaissance à l'égard de Mme l'ambassadeur. Sa visite nous réchauffe et nous donne le courage de continuer », a-t-il précisé.

En outre, Mme Thérèse N'dri-Yoman a ajouté « qu'avoir une maison de cette qualité prouve que la communauté ivoirienne a de la valeur et qu'elle voudrait contribuer au développement du pays qui les accueille », a-t-elle renchéri avant de déclarer qu'elle encourage et soutient cette belle initiative.

Thérèse N'dri-Yoman a remis au président de la communauté ivoirienne au Congo et responsable de cette maison de solidarité une somme de cent mille FCFA et des ingrédients pour les petits déjeuners.

À l'issue de la visite, Mme l'Ambassadeur a salué l'esprit de créativité et entrepreneurial des Ivoiriens vivant au Congo ; parce que cette maison abrite également un restaurant très fréquenté par les autres communautés africaines et européennes friandes des mets ivoiriens.

