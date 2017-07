Eu égard à cette marée humaine, Juste Désiré Mondelé a estimé que cette mobilisation traduit la responsabilité et l'humilité que cela exige. Il a rassuré les habitants des quartiers 51, 54 et 59 Ouenzé qu'ils ne seront pas déçus. « Le plus important c'est de garder cette mobilisation et traduire cette marée humaine en victoire. On doit garder la température très élevée jusqu'au 16 juillet », a-t-il conclu.

« J'ai été surpris par cet accueil très chaleureux, je suis très ému. Tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est de remercier mes frères qui ont pris cette initiative, en réalité ils ont tout organisé presque dans mon dos et vous avez vu que j'ai eu très peur moi-même à cause des jeunes », a indiqué le candidat.

Le candidat du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), dans la première circonscription électorale de Ouenzé, 5e arrondissement de Brazzaville, a lancé sa campagne le 3 juillet à travers un carnaval gigantesque organisé sur les grandes artères des quartiers 51, 54 et 59

