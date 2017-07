Afrique du Nord: La Maison de Tunisie fait peau neuve

Le street artiste Hosni Hertelli, alias Shoof, a été convié par la galerie Itinerrance à dessiner la résille métallique qui enveloppe le pavillon sous la forme d'une évocation abstraite de la culture tunisienne à travers une façade écran de calligraphie arabe. La conception des mobiliers ainsi que la coordination du travail de Shoof dans le pavillon sont gérées par le designer tunisien Wisign. Le positionnement de ce pavillon et son envergure historique induisent un passage de la 2e à la 3e dimension pour l'artiste, apportant un nouveau médium d'expression à son actif. Il s'agit là d'une nouvelle façon de penser la ville, son expression et sa conception.

Situé au sein de la Cité universitaire dans le 14e arrondissement de Paris, ce projet totalement novateur est le fruit d'une collaboration entre architectes et artistes urbains. Contre toute évidence et avant même que les phases opérationnelles du projet ne soient entamées, ces deux corps de métiers ont travaillé en toute symbiose à sa conception.

Ce projet contribuera également à renforcer la coopération et la mobilité universitaire entre la Tunisie et la France. Cette action est impulsée et dirigée par Imed Frikha, directeur de la fondation. La galerie Itinerrance est chargée de la direction artistique du projet.

