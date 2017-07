Tunisie: L'Espérance et les autres...

Fidèle à ses habitudes, le président de l'EST poursuit sa politique de recrutements sur le long terme. Hamdi Meddeb n'hésite pas à mettre le paquet quand il s'agit de recruter un joueur qu'il suit depuis un bon moment. Cela a été encore le cas avec Maher Besseghaier, débarqué de Bizerte et qui s'est engagé pour quatre ans à la veille de l'Aïd. Les dernières nouvelles en provenance du Parc B annoncent un retour très probable de Youssef Belaili, encore un recrutement ciblé qui vise à renforcer les atouts offensifs de l'équipe qui ambitionne de remporter la Ligue africaine des champions.

Le recrutement de Belaili est une sorte de retour aux sources, comme c'est aussi le cas du retour de Haythem Jouini. A l'Espérance de Tunis, on met, certes, le paquet, mais on préfère aussi récupérer des valeurs sûres à l'image de Belaili qui a fait déjà ses preuves et dans le cas de Jouini qui avait besoin d'aller se forger ailleurs. Deux autres recrutements sont attendus dans les jours à venir, probablement des étrangers.

Bref, à l'Espérance de Tunis, on veut constituer une « Dream Team » capable de remporter la C1 africaine qui demeure le vœu le plus cher de Hamdi Meddeb, un président qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre ses objectifs. Du côté de Sousse, le seul recrutement de valeur pour le moment reste l'attaquant-buteur d'Ennpi, l'Egyptien Amrou Moraï.

La rivalité des grands ...

Se mesurer à son rival est souvent une manière de montrer sa puissance. Ces dernières années, la bataille des recrutements a été des fois farouche entre les quatre clubs tunisiens qui n'hésitent pas à faire monter les enchères pour s'octroyer les services d'un joueur.

Une situation qui profite encore à Franck Kom qui a mis un pied à Tunis où il a mené des négociations avec l'Espérance de Tunis et un autre à Sousse où il a renoué des contacts avec son ancien club, l'Etoile du Sahel. Une situation qui profite plutôt au joueur qu'aux deux clubs tunisiens.

Le mercato des entraîneurs

Le mercato estival, c'est aussi celui des entraîneurs à commencer par le CSS, interdit de recrutement, et qui a cherché à se doter d'un bon entraîneur capable de mieux gérer l'effectif en place, mais aussi donner leur chance aux jeunes. Jorge Costa a eu raison de faire confiance aux jeunes du cru, Chawat, Karoui et Ben Ali, auteurs des trois buts de la victoire ramenée le week-end dernier du Swaziland.

La politique des recrutements des entraîneurs est aussi appliquée par les deux autres clubs qui viennent de retrouver leur rang parmi l'élite, en l'occurrence le Stade Tunisien et l'Union Sportive de Monastir qui ont fait appel respectivement à Mohamed Kouki et Skander Kasri, deux techniciens expérimentés qui savent se maintenir au milieu du tableau avec quelques recrutements et en misant essentiellement sur les jeunes du cru.

Le CA, victime de son président

Jamais le Club Africain n'a si mal entamé un mercato. Victime de son président qui a très mal géré les travaux de l'assemblée générale évaluative, se mettant une frange de supporters à dos et se trouvant dans une situation financière délicate, le CA a laissé filer Farouk Ben Mustapha et Imed Meniaoui, partis en joueurs libres vers le club saoudien Al Chabab.

Pour résumer, le seul club qui sort du lot est l'Espérance de Tunis qui peut compter sur la générosité de son président. Tous les autres clubs tunisiens font comme ils peuvent pour trouver les fonds nécessaires et pouvoir subvenir à leurs besoins bien qu'ils soient parfois dans la difficulté d'honorer leurs engagements comme c'est le cas du CSS, interdit de recrutements.