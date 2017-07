L'Etat démocratique est forcément un Etat de droit. Ce ne sont pas uniquement les urnes qui déterminent la démocratie. Dans un Etat de droit, la loi doit clarifier les cas de manquement de manière précise. Au contraire et lorsqu'on évoque de manière générale des cas « flagrants » sans préciser lesquels, on ouvre la porte aux abus. Ainsi, ce projet de loi donne la possibilité au parlement de démettre les membres du conseil d'une des instances si son rapport financier n'a pas été approuvé par le parlement. Normalement, le parlement doit exercer un contrôle politique et non pas un contrôle financier, qui, lui, relève de la Cour des comptes. A mon avis, l'esprit de la loi restreint l'autonomie accordée par la Constitution aux instances. C'est dangereux, parce que cette loi est appelée à déterminer le contenu de toutes les lois portant sur les instances.

En tant qu'autorité qui choisit les membres des différentes instances. En même temps, et par parallélisme des formes, cette même autorité doit assurer le contrôle. Il y a une rupture d'équilibre au profit du contrôle qu'on peut considérer comme excessif. En essayant de préciser les différents cas de retrait de confiance par le parlement aux membres des instances, il attribue un pouvoir discrétionnaire absolu au parlement, « dans le cas où il y aurait un non-respect flagrant de la neutralité par un membre de l'instance, le parlement peut retirer sa confiance». Or, qui détermine la neutralité ou le degré de non-respect de la neutralité ?

Mis à part le fait que l'édiction de cette loi cadre n'a pas été prévue par la Constitution, et d'ailleurs n'apporte rien de nouveau par rapport à la création des différentes instances, le problème dans ce projet de loi-cadre, c'est qu'il n'établit pas un équilibre entre la nécessité d'assurer l'autonomie des instances et le contrôle que doit exercer le parlement.

