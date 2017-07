Tunisie: Deux courtes défaites à Doha

Le sept tunisien avait déjà débuté la préparation physique pour le Mondial le 12 juin dernier à la salle de Téboulba sous la conduite de l'entraîneur national Mohamed Ali Sghir, le préparateur physique fédéral Dr Moncef Cherif et l'entraîneur des gardiens de but Houssine Ben Slama à raison de deux séances par jour.

Après ces deux tests amicaux au Qatar, nos juniors se rendront en Espagne le 6 juillet prochain pour jouer deux matchs amicaux contre la sélection espagnole juniors championne d'Europe 2016.

Ensuite, les coéquipiers de Skander Zayed reprendront la préparation pour le Mondial entre Mahdia et Téboulba où ils joueront leur dernier match amical face à l'Arabie Saoudite, qualifiée pour le Mondial juniors, le 15 juillet à la salle de Téboulba.

La sélection tunisienne évoluera dans le Groupe C lors du Mondial 2017 avec le Brésil (champion de l'Amérique Latine), Le Burkina Faso, la Russie, l'Espagne et la Macédoine.

Le Programme du sept tunisien au premier tour (heures tunisiennes) :

Le 18/07 à 10h00 : Tunisie-Burkina Faso

Le 19/07 : repos

Le 20/07 à 16h00 : Tunisie-Brésil

Le 21/07 à 18h00 : Tunisie-Macédoine

Le 22/07 : repos

Le 23/07 à 16h00 : Tunisie-Russie

Le 24/07 à 20h00 : Tunisie-Espagne

Issam Tej signe à l'US Créteil

Le pivot international Tunisien, Issam Tej, a rejoint l'US Créteil Handball pour deux saisons, annonce le club sur son site internet officiel.

L'ex-joueur de Montpellier revient en France après avoir évolué au Qatar à Nadi El Jaiech pendant deux saisons (de 2015 à 2017)

Tej (37 ans, 1,88m) a confié au site internet du club qu'il avait envie de revenir jouer en France et que plusieurs clubs l'ont contacté. «Mon choix s'est tourné vers l'US Créteil Handball parce que l'équipe et les objectifs sont meilleurs. Le challenge de remonter tout de suite, qui nous attend la saison prochaine, est intéressant».

L'US Créteil qui évoluait en Ligue 1 a été reléguée et évoluera la saison prochaine en Proligue, le championnat de handball de deuxième division.

Avec Montpellier, Issam Tej avait remporté cinq titres de champion de France, cinq coupes de France et six coupes de la Ligue française. Il est par ailleurs à trois nouvelles reprises le meilleur pivot du championnat de France en 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013.

Tournoi des 4 nations U17 : trois défaites pour la Tunisie

La sélection nationale U17 a récolté trois défaites lors de sa participation au tournoi des 4 nations qui vient de s'achever à Dijon. Lors du premier match face à la France, la Tunisie s'est inclinée par 31 buts à 20 (15-7 à la mi-temps). Les buts tunisiens ont été marqués par Badi (5), Saïdi (4), Farah (4), Lakhdhar (3), Baccar (2), Sakli (1) et Madiouni (1). Le sept national a perdu ensuite face à l'Espagne par 33 buts à 20. Ammar (5 buts), Sakli (4), Saïdi (3), Lakhdhar (3), Farah (2), Bédoui (1), Badi (1) et Ben Slimène (1). Une troisième défaite a été concédée par l'équipe de Tunisie contre le Danemark par 28 buts à 19 (12-11 au repos). Les buts du sept national ont été l'œuvre de Saïdi (8 buts), Farah (4), Madiouni (2), Lakhdhar (2), Sakli (1), Ammar (1) et Badi (1).

Chouiref et Hammed ne viendront pas au CA

Des bruits ont connu ces derniers temps concernant l'arrivée de Marouane Chouiref et Aymen Hammed au Club Africain. Ce ne sont finalement que des rumeurs. C'est le premier responsable de la section handball au CA, en l'occurrence Hassine Gandoura qui nous a éclairé à ce sujet : «Il n'y a jamais eu de contact entre Hammed et Chouiref d'une part et le Club Africain d'autre part. Cette saison, nous avons décidé de compresser les salaires et de compter davantage sur les jeunes du club».

Le message est clair.