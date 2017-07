Burundi: « La ville c'est trop dur, je me tire à la campagne... »

Plusieurs jeunes burundais rêvent de partir en Occident pour y travailler et y demeurer le restant de leur vie.… Plus »

Tout compte fait, la vie à la campagne me paraît enviable à bien des égards. Si possible, j'irai vivre là-bas avec grand plaisir, une retraite définitive au grand air. Mais pour être franc, je ne sais pas si je suis assez fort pour lâcher Whatsapp et compagnie. Vous si ?

Le découvert bancaire est le cadet de ses soucis. Quand il a besoin d'argent, il a le petit bétail prévu à cet effet, qu'il vend au marché. La marche à pied fait partie de son train de vie, il mange bio, il n'a pas de problèmes de carburant. Ses enfants vont à l'école publique et n'ont pas besoin de gadgets super chers. Ceux qui font l'externat n'ont pas le temps de dresser une liste de revendications, il y a suffisamment de travail à la maison au point d'épuiser tout leur temps libre: traire la vache, aller chercher du bois pour la cuisson, aller puiser de l'eau au marigot et moudre du maïs.

Jusque-là, les enfants n'ont pas encore dressé leurs listes de besoins, s'il a une famille. Comme c'est à Bujumbura, on choisit leur école avec soin, parce qu'il y en a plein, tant publiques que privées. L'enfant doit avoir au minimum deux paires d'uniformes scolaires. Avec une voiture à la maison, le fiston ne peut pas aller à l'école à pied (les parents déposent les enfants: c'est comme ça!) et il a un téléphone avec Whatsapp: voici les standards d'un enfant de la ville.

L'homme de la ville a toute une panoplie de challenges devant lui, qui jouent contre son épanouissement. Souvent le salaire n'arrive pas toujours à la date prévue, ce sont les découverts bancaires et les avances sur salaire qui lui permettent de joindre les deux bouts du mois. Côté environnement, c'est encore pire. Si ce n'est respirer un air vicié, pratiquement nauséabond à certains endroits, il lui faut évoluer dans un espace de béton et d'acier, sans aucune verdure, avec comme seul décor les immondices qui jonchent les rues.

Qui vous a dit que vivre dans la capitale est une partie de plaisir ? Face aux vicissitudes de la vie citadine, le blogueur Tanguy Irangabiye préfère celle de la campagne, jugée plus simple, plus abordable. Pour étayer sa position, il tente une comparaison entre les deux modes de vie.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.