Tunisie: Obligation de performance

Les joueurs métlaouiens se sont longtemps plaints des multiples blessures et lésions occasionnées par une pelouse infâme et au final dangereuse pour la santé des joueurs.

La nouvelle ESM prend progressivement forme. Plusieurs joueurs en fin de contrat ont renouvelé leur bail (Souissi, Khelij, Ben Hamouda... ), alors que deux éléments débarquent, l'un de l'Olympique de Béja (Mohamed Ali Omrani), l'autre de l'Union Sportive de Ben Guerdane (Mourad Zahou, qui a signé pour deux ans et pour lequel il s'agit d'un simple retour dans la cité minière). Du coup, le secteur défensif se trouve renforcé, s'agissant d'un axial et d'un latéral gauche.

Déjà, le latéral gauche Achraf Zouaghi et le régisseur Khaled Gharsellaoui sont passés sous d'autres cieux, ce qui représente une grosses perte quand on connaît le rayonnement de ces deux joueurs, surtout dans la manœuvre offensive. Car Zouaghi a beau être un défenseur de couloir, il n'en reste pas moins qu'il se distingue par sa propension à se projeter constamment en attaque quasiment en ailier de métier, sans parler de la qualité de ses balles arrêtées tant il demeure le tireur attitré.

La qualité du football qu'ils ont produit ces derniers mois est telle que les attentes sont immenses. Certes, il faut composer avec les difficultés financières qui constituent le lot quotidien de la totalité des clubs professionnels et non professionnels. Cela va compliquer la mise sur pied d'un effectif capable d'assurer la continuité.

