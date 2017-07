Cameroun: Décès de Mgr Balla - Le procureur Ntamack Kléber en flagrant délit de faux fuyant et de parti pris

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

L'annonce de la poursuite des enquêtes ne fait pas illusion. Car quel en sera le but dès lors que c'est la thèse du suicide que l'on veut faire triompher ? On connait la suite de tout ceci : affaire classée, comme d'autres liées à l'assassinat de prélats jamais élucidées jusqu'à ce jour.

Le régime de Paul Biya veut-il se débarrasser d'un cadavre de prélat devenu encombrant pour lui ? C'est du moins ce que laisse croire le procureur général près la Cour d'appel du Centre. Dans un communiqué rendu public le 4 juillet 2017, Jean Fils Kleber Ntamack fait savoir que des médecins légistes allemands dépêchés par Interpol et arrivés le 29 juin dernier au Cameroun ont conclu « que la noyade est la cause la plus probable du décès de l'Evêque » sur la base d'un « examen approfondi » du corps, lequel n'a révélé aucune trace de violence sur la dépouille du prélat.

