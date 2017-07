Cameroun: Humanitaire - La côte d'alerte sonnée par le CICR

A l'occasion de la fin de mandat de Simon Peter Brooks (Ex-Chef de délégation pour l'Afrique centrale du CICR), une audience a été accordée au nom du Chef de l'Etat S.E Paul Biya par le Directeur du cabinet civil Martin Belinga Eboutou.

Au cours de celle-ci, il sera présenté le nouveau Chef de délégation du CICR à savoir Markus Brudermann. Loin d'être une audience ordinaire, le départ de Simon Peter Brooks laisse une situation humanitaire plus qu'alarmante.

Ayant débuté ses activités au Cameroun en Mai 2015 suite au déclanchement du conflit armé entre le Cameroun et la secte islamiste Boko Haram en 2013, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a toujours défendu sa neutralité dans ce conflit. Seul organisme international à côtoyer les deux parties belligérantes du conflit, son axe prioritaire réside dans le soutien effectif et visible aux populations victimes de ce conflit.

A ce jour si plusieurs chiffres parlent d'eux-mêmes concernant l'apport important du CICR dans le conflit, ceux de Janvier à Juin 2017 en sont en plus important. D'après des données recueillies auprès de l'organisation, les six derniers mois, ont permis à 1 400 personnes vivant à Guidi (Extrême Nord e l'un des quartiers les plus peuplés de la ville de Kolofata) d'avoir un meilleur accès à l'eau grâce à un forage réhabilité. Conscient des besoins en eau, le CICR, en ce moment est en train de construire 5 nouveaux forages pour desservir environ 7 000 déplacés de guerre et résidents actuellement dans la ville de Kolofata.

Dans les arrondissements de Makary, Fotokol et Mora, le CICR d'après les mêmes données a réussi à réhabiliter 73 forages pour une population à desservir estimée à 51 100 personnes. En plus de tout cela, un centre de santé a été réhabilité à Makary afin d'améliorer l'hygiène en milieu hospitalier et contribuer à la prise en charge rapide des malades et blessés de guerre.

Dans un autre volet et durant les 6 derniers mois, le CICR en collaboration avec le HCR (Haut Commissariat pour les Refugiés) ont apporté aux populations du Logone Birni, Makary, Mora, Fotokol et Kolofata comme appui à la production agropastorale 104 751 kg de semence, 125 000 kg d'engrais et 441 000 kg de vivres.

L'alarme lancée

Dans une réaction de Simon Brooks après l'audience à la présidence de la république du Cameroun, l'on apprendra que le CICR a réussi à recenser 20 000 Camerounais déplacés en zones de conflit. Ajoutés à la grand population déplacée venant des pays voisins et qui n'arrivent plus à repartir, la situation humanitaire est appelé à s'aggraver. En ce moment même si une trentaine de camions acheminent actuellement 800 tonnes d'aide alimentaire pour les zones de Kousseri et Makary, pour le diplomate qui s'en va, le plaidoyer le plus important qui doit être fait est l'augmentation de l'enveloppe d'aide à octroyer pour le Cameroun tant que le conflit perdure.

Dans un nouveau camp à Mémé, toujours dans l'Extrême Nord, le diplomate affirme que 2500 familles soit environ 15 000 personnes sont presque pris au piège. Récemment et avec l'instauration d'un dialogue franc avec le lamido, il a été convenu d'octroyer des terres à ces résidents spontanés pour leur permettre de se nourrir à long terme grâce à l'agriculture. Un exemple qui n'est pas forcement réitéré dans plusieurs autres localités conflictogènes de la région de l'Extrême Nord.

Des détenus de guerre au petit soin

Aujourd'hui le Cameroun et les autorités en charge de la défense nationale ont presqu'intégré le côté particulier du CICR. Seul organisation à faire une véritable promotion du droit humanitaire international et l'implémenter sur le terrain, elle parvient aujourd'hui à faire des prouesses dans l'assistance des détenus de guerre. Comme réalisation, l'on peut citer le suivi individuel et la visite permanente de 691 détenus dans 9 lieux de détention au Cameroun. Pour certains à savoir 200 dont 23 nationalités étrangères incarcérés à la prison principale de Yaoundé, des kits d'hygiène corporelle ont été distribués et leur environnement carcéral amélioré. Pour pouvoir accéder à de l'eau potable, 4 lieux de détention ont été ciblés. A Garoua (2 prisons) et Kousseri, la construction de 2 systèmes d'alimentation d'eau permet aujourd'hui d'alimenter 2 200 personnes privées de liberté. Par contre à la prison centrale de Maroua avec la contribution des Sapeurs Pompiers, plus de 690 000 litres d'eau ont été distribués à 1 600 détenus lors de la période allant d'Avril jusqu'à Juin.

Pour la nutrition des détenus, 4 cuisines améliorées et équipées de 14 fours à foyers améliorés munis de 14 marmites INOX de 200 litres de capacité par unité ont été offert. Ce qui a permis d'améliorer la prise en charge nutritionnelle des détenus. A ce jour, 1 344 détenus bénéficient de l'aide nutritionnelle du CICR et plus de 130 tonnes de nourritures ont déjà été distribuées.

Qui est le nouveau Chef de délégation du CICR ?

Au moment où Simon Brooks quitte le Cameroun et laisse son successeur Markus BRUDERMANN prendre les commandes, le redéploiement ne va-t-il pas perturber le fonctionnement ? A cette réponse, Brudermann impose une expérience avérée du terrain. 27 années passées dans l'humanitaire qui l'aura vu parcourir le monde, Markus Brudermann compte en faire profiter à ses collaborateurs au Cameroun.

Précédemment Chef de délégation régionale en Tunisie, il fera profiter au Cameroun d'une expérience exceptionnelle. D'après quelques indiscrétions, la révolution du jasmin de Tunisie l'a vu à l'œuvre car il apportera quelques solutions, assistance et protection à la population tunisienne affectée par des situations de violence qui faisait suite à la révolution.