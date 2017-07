Cameroun: Assemblée nationale - La valorisation économique de la biodiversité au cœur d'une plénière spéciale

Ouverts hier mardi 04 juillet 2017 à l'hémicycle de Ngoa-Ekellé à Yaoundé, les travaux qui s'achèvent ce jour, visent à identifier les obstacles qui handicapent la contribution de la biodiversité à l'économie nationale.

Le parlement camerounais veut faire de la très riche biodiversité du pays, un important contributeur au développement du pays. Fait de plusieurs écosystèmes représentatifs des milieux naturels d'Afrique, le Cameroun, aux dires de bien d'experts, n'en jouit pourtant pas au plan économique. C'est tout l'intérêt de la plénière spéciale que le parlement, amené par le Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (Repar) tient depuis hier, avec le gouvernement sur la valorisation économique de la biodiversité au Cameroun.

Pour le député Jean Jacques Zam le coordonnateur du Repar Cameroun, les 1,7 million d'espèces naturelles que compte le pays, disparaissent progressivement, à cause de l'action de l'Homme qui au mépris du respect de la protection de la biodiversité, devient une menace pour l'environnement. « Le Cameroun est un hot spot de la biodiversité, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde », a-t-il déclaré. Pour le représentant de Giz Cameroun (Coopération allemande), l'un des partenaires techniques et financiers du Repar, 80% d'éléphants du Cameroun, ont disparu ces dernières années. « Nous soutenons absolument l'action du parlement qui est de travailler à l'efficacité du développement durable au Cameroun », a cependant rassuré le responsable de Giz Cameroun.

Pour Kombo Gberi le 5ème vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun qui assure le présidium des travaux, l'objectif, « est de tracer des pistes pour la conservation, la valorisation économique accrue et le financement durable de la biodiversité au Cameroun ».

Sont entre autres attendus au sortir de cette plénière spéciale à laquelle prennent part la société civile et plusieurs membres du gouvernement dont le ministre Helé Pierre de l'Environnement et du Développement durable, un état des lieux sur la situation actuelle ainsi que les tendances sur la biodiversité nationale. La stratégie et un plan d'action national sur la biodiversité, la connaissance des contraintes et pesanteurs limitant l'optimisation de la contribution de la biodiversité à l'économie nationale.