Congo-Brazzaville: Wimbledon 2017 - Murray, Nadal, Tsonga et Konta au menu ce mercredi

Blessé une bonne partie de la saison 2016, Simone, retombé au-delà de la 300e place, a passé avec brio les trois tours de qualifications de ce Wimbledon 2017. Une victoire nette (6-3 1-6 6-3 6-4) face à Lu plus tard et le voilà déjà face au défi Tsonga. Un match piège pour le Français ?

Des outsiders pour la victoire finale seront aussi de la partie, ce mercredi. Kei Nishikori et Marin Cilic affronteront respectivement Sergiy Stakhovsky et Florian Mayer. Expéditif face au modeste Norrie (6-3 6-2 6-2) lundi, Jo-Wilfried Tsonga va être testé dès le deuxième tour. Il faut dire que Simone Bolelli n'est pas le premier venu. Souvent présent dans les 100 meilleurs ces dix dernières années, l'Italien de 31 ans écume les tournois ATP et le circuit Challenger en alternant les périodes fastes et plus obscures.

Et le programme de ce mercredi à Wimbledon s'annonce de grande qualité. Andy Murray (1e), tenant du titre, fera son entrée sur le gazon londonien pour tenter de décrocher son ticket pour le troisième tour. Pour cela, l'Écossais devra se défaire du fantasque Allemand Dustin Brown (97e). On retrouvera également Rafael Nadal (2e) qui a fait forte impression au premier tour. L'Espagnol sera opposé à l'Américain Donald Young.

Le deuxième tour débute chez les dames comme chez les messieurs. La journée promet d'être belle au All England Club. Andy Murray affronte Dustin Brown sur le Centre Court. Un match qui sent le piège pour le numéro 1 mondial. Rafael Nadal sera aussi en piste face à Donald Young. Dans le tableau féminin, Venus Williams, Simona Halep ou encore Jelena Ostapenko sont attendues du côté de SW19.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.