Sénégal: Ordres nationaux - 75 agents de la Présidence décorés

Ce dernier, venu représenter le président de la République, a félicité « les heureux récipiendaires pour l'excellent travail qu'ils abattent, chaque jour, au sein de leur service respectifs ». Au-delà des récompenses et du rituel, c'est surtout la portée symbolique de la cérémonie qui aura le plus retenu les attentions.

Des médailles scintillant sur des poitrines viennent ainsi refléter les grandes valeurs qui illustrent la décoration des Ordres nationaux. Les heureux récipiendaires les arborent fièrement. La dimension sacrée qui les anime se reflète sur leur visage radieux et ceux de leurs proches qui ont tenu à assister à ces forts moments de consécration. Ils sont désormais dépositaires du sceau des Ordres nationaux frappés des symboles forts de la République : le Lion et le Baobab qui illustrent des vertus cardinales. Selon une des récipiendaires, Aïssatou Cissé, par ailleurs conseiller spécial du président de la République, « c'est le symbole de République qui vient traduire tout le travail abattu pour la Nation, des années durant ». Mme Cissé s'est dite particulièrement « honorée par la marque d'estime manifestée à son égard ». « Cette année, la cohorte du Secrétariat général de la présidence de la République est forte de 75 membres constitués d'hommes et de femmes. A travers ces récipiendaires, la République a ainsi voulu les grandes valeurs de la nation faites de courage, d'engagement, de dévouement et de loyauté », souligne Maxime Jean Simon Ndiaye, ministre secrétaire général de la présidence de la République.

Hier, l'enceinte du Palais de la République a refusé du beau monde; conséquence de la cérémonie solennelle de remise des insignes des Ordres nationaux. En tout, 75 membres constitués d'hommes et de femmes ont été consacrés. Les récipiendaires ont ainsi été respectivement élevés au rang de Commandeur de l'Ordre national du Lion, d'Officier et de Chevalier. D'autres ont été élevés au grade de l'Ordre du mérite.

