Sénégal: Investissements publics - 6 milliards de FCfa de l'Etat pour la voirie et l'assainissement de Nioro

Les investissements publics dans le département de Nioro se chiffrent pour le présent exercice à 6 milliards de nos francs. Pour l'essentiel, ce sont des travaux de voirie et d'assainissement qui ont été réalisés dans la capitale du Rip. Des informations livrées au cours du forum économique sur les réalisations économiques du président Macky Sall.

La commune de Nioro, la capitale du Rip, a radicalement changé de visage selon les élus de cette collectivité locale qui ont mis en exergue les importants investissements publics dans la zone depuis l'avènement du président Macky Sall. Des efforts financiers consentis par les pouvoirs publics qui ont été au centre des débats au cours d'un forum sur les réalisations économiques du président de la République initié par la Convergence des cadres républicains (Ccr) . Une occasion pour le responsable de cette plateforme politique de revenir sur l'attachement personnel de l'actuel chef de l'Etat à la province historique du Rip. « Le 5 août 2005, le président Macky Sall était venu répondre à l'invitation des cadres du département réunis au sein de l'Initiative pour le développement Nioro (Iden).

Il avait à l'époque promis de nous accompagner dans nos projets pour faire décoller le département. Aujourd'hui alors qu'il préside aux destinées du pays, on constate qu'il est allé au-delà de ses engagements pour notre circonscription administrative », a rappelé Djim Momath Ba, le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), par ailleurs coordonnateur départemental de la Ccr. Ces investissements publics se déclinent à d'importants travaux de voirie municipale pour 10 km de routes pénétrantes, des pistes rurales dans les zones rurales et la mise en place d'un réseau d'assainissement pour l'écoulement des eaux pluviales. Un dispositif qui va permettre d'atténuer le phénomène de ravinement qui fragilise les habitations.

« Le quartier historique de Nouroulaye qui abrite les vestiges du tata de Maba Diakhou Ba devrait être évacué en 2010 sur ordre de l'ancien régime mais, avec le président Macky Sall, l'ancien plan directeur d'urbanisme abandonné a été relancé et mis en œuvre. Aujourd'hui les ravins qui hantaient le sommeil des populations pourraient être un vieux souvenir », s'est réjoui le responsable local du parti au pouvoir assis aux côtés des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Abdou Ndéné Sall et Mor Ngom. Le thème général « Projets et réalisations du président Macky Sall et leur impact socio-économique ». Animateur d'un des cinq panels, le directeur général du budget Moustapha Ba a révélé que depuis 2012 il y a eu 25000 emplois créés au sein de la Fonction publique dans un contexte de maîtrise assurée de la masse salariale.

Le programme d'électrification rurale de la zone englobant une partie du département de Foundiougne limitrophe a été dévoilé avec 156 localités concernées pour 25000 ménages et un budget global de 11,7 milliards de FCfa. Le forum de Nioro était prévu en prélude de la visite reportée du président Macky Sall dans le département le 3 juillet dernier.