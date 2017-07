Sénégal: Baccalauréat général 2017 - Bon déroulement des épreuves dans les centres de Dakar

L'examen du baccalauréat 2017 a repris, hier, après l'anticipée de philosophie qui s'est tenue le 7 juin dernier. Dans quelques centres d'examen de Dakar, un bon déroulement des épreuves a été constaté.

Au lycée John Fitzgerald Kennedy comme à Blaise Diagne et Seydou Nourou Tall, l'ambiance et les mots sont les mêmes. Venant des chefs de centre, présidents de jury ou encore des élèves, les réponses aux questions n'ont pas varié sur l'organisation de l'examen du baccalauréat ou sur les épreuves. Le centre du lycée John Fitzgerald Kennedy fait partie des plus importants de la région de Dakar. Le chef de centre, qui est aussi le proviseur du lycée, Fatim Sow Sarr, a parlé d'un bon début avec une présence conséquente des surveillants ayant permis d'avoir un nombre suffisant et requis pour bien débuter l'examen.

Avec trois jurys (1881, 1882 et 1883) comprenant presque toutes les séries littéraires, ce centre totalise 1.067 candidats répartis entre les différents bâtiments du lycée. Dans la cour, une présence policière est notée, comme c'est le cas à chaque organisation du baccalauréat. Pour cet examen du baccalauréat général, après l'anticipée de philosophie, tenue le 7 juin dernier, c'est avec l'épreuve d'anglais que les candidats débutent. Une épreuve de trois heures d'horloge. Ainsi, les premiers élèves à sortir des salles d'examen du lycée John Fitzgerald Kennedy ont les mêmes mots à chaque fois qu'on les questionne. « C'était abordable ! » disent en chœur un groupe de jeunes filles.

Le jeune élève Saliou Seck, avec quelques brins de timidité, adhère aux propos des jeunes filles. Au lycée Blaise Diagne, la particularité de ce centre, c'est qu'il accueille un jury pour le baccalauréat arabe. Des candidats sont ainsi venus de partout du Sénégal à l'image de ces deux élèves de Tambacounda. Pour eux, la première épreuve était le français. Ils parlent de quelques difficultés avec cette épreuve pour des candidats dont la langue d'apprentissage est l'arabe.

Toujours à Blaise Diagne, le président du jury, El hadji Babacar Ly, parle d'une assez bonne organisation mise à part quelques petits réglages. « C'est compréhensible, parce que les examinateurs et autres surveillants ont perdu quelques réflexes. Il leur faut un petit temps d'adaptation pour être rodés », a-t-il affirmé.

Sur les 147.597 candidats au baccalauréat général appelés à composer depuis hier pour la suite de cet examen, la région de Dakar en compte 18.485.

... ET DANS LA BANLIEUE

Les examens du baccalauréat se déroulent normalement dans la banlieue. Dans les centres que nous avons visités, aucun couac n'a été enregistré. Les candidats ont apprécié les épreuves de manière diverse.

Regroupés par endroits, des candidats discutent tranquillement sur le sujet déjà traité. Nous sommes au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye où Khalilou Diawara, le directeur des Examens et Concours, nous révèle que le centre polarise, cette année, 2148 candidats, dont 1032 garçons et 1116 filles répartis dans 79 salles surveillées chacune par trois surveillants. Tous les surveillants se sont présentés.

Chez les élèves, quelques absences ont été notées. Selon M. Diawara ces absences sont liées à des raisons de santé ou de désistement de dernière minute chez les candidats libres. Cette année, le centre est réparti en 6 jurys contrairement à l'année dernière où il y en avait une dizaine pour un effectif de 2.800 candidats. Il pense que la baisse du nombre de candidats peut aider à améliorer les conditions dans lesquelles les examens se déroulent.

Élève en série L2, Yakhya Diallo a trouvé abordable l'épreuve de L2 et espère s'en sortir avec une bonne note. « Pour dire vrai, l'épreuve de L2 (français) a été abordable. Ici, nous avons eu une bonne préparation. C'est pourquoi, moi en tous cas, je n'ai pas eu de problèmes majeurs pour la traiter », explique-t-il. Ensuite, cap sur le centre Joseph Corréa. Un collège qui, chaque année, oriente toute une pépinière de bons élèves au lycée Limamou Laye où beaucoup d'élèves qui se distinguent aux examens et concours y proviennent. Ici, les élèves ayant composé en physique-chimie ont trouvé les épreuves plus ou moins difficiles. Élève en Terminale S2, Fatou Cissé considère que les épreuves de sciences physiques ne sont ni faciles ni difficiles. « C'est un sujet que nous avons traité en classe et, à vrai dire, je n'ai pas à me plaindre outre mesure », réagit-elle.

Son camarade Thierno Adama Bâ affirme, lui, n'avoir pas fait un des sujets qui lui ont été soumis. Cependant, il garde l'espoir de récolter une bonne note. Par contre, le candidat libre Aly Dia considère que le sujet est difficile. « Pour moi, il est difficile, car j'avais un problème de préparation », indique-t-il. Principal du Cem Joseph Corréa, Sidy Sow souligne que le seul problème noté est lié au fait que certains élèves viennent avec leurs téléphones portables qui leur sont interdits en classe d'examen. « Naturellement, nous les leur prenons, pour ensuite les leur rendre à la fin des épreuves », soutient-il.