Sénégal: Maodo Niang - Le peintre des Chants d'Ombre pour l'éternité

Une série noire frappe en ce moment le monde arts et de la culture. Issa Samb « Joe Ouakam », Moussa Diop Samba Laye, le sculpteur Ndary Lô, le peintre Ibou Diouf, des grandes figures de l'Ecole de Dakar. Ibou Diouf ! Cet artiste cher à Léopold Sédar Senghor qui a célébré son œuvre magistrale « Le Jour et la Nuit » à travers ces vers : « Que je sois le berger de ma bergère, dans les tanns de Joal où fleurissent les tombes ». L'œuvre est toujours accrochée à la Cour suprême. Ibou est tombé le mercredi 7 juin à l'âge de 74 ans. Pour lui rendre hommage et témoigner de la vitalité et du génie de ce monstre sacré dont les œuvres ont fait le tour du monde au gré des voyages du président Senghor, et des expositions et des semaines sénégalaises organisées à l'occasion, Maodo Niang avait été désigné par Kalidou Kassé. Apparu très amaigri sur le plateau du Jt de la Rts le jeudi 8 juin. Cet hommage, signé Ass Niang, était annonciateur de sa propre disparition. Il est décédé le jeudi 15 juin, trois mois et demi après son frère ainé Niamagne (Mamadou Mansour Niang) auprès de qui il repose pour l'éternité.

Maodo Niang est né à Tivaouane (en 1949) comme son aîné Pape Ibra Tall, dans ce Cayor gorgé d'histoire, témoin des hauts faits d'armes de nos héros nationaux. Pur produit de l'Ecole de Dakar, il est sorti de la section Recherches plastiques nègres de l'Ecole des Arts. « Orfèvre dans la nonchalance, le déhanchement et la déambulation des femmes drapées de leur boubou, c'est un excellent peintre et dessinateur », selon Amadou Seck, ancien président de l'Association internationale des arts plastiques et vice-président de l'AiapP (Unesco). Un de ses condisciples avec lequel il a gardé les relations intactes jusqu'au bout. Cette Ecole de Dakar, si chère à Senghor, qui a animé et dominé la vie culturelle et artistique du Sénégal durant les années senghoriennes et qui se prolonge à travers la Biennale et les semaines nationales du Dak'Art, fait véritablement du Sénégal « cette Grèce noire » dont rêvait le poète président.

C'est fort justement que Maodo était inspiré par Senghor dans Chants d'Ombre : « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ». Pour Kalidou Kassé, le Pinceau du Sahel, les thèmes de Maodo, était à chercher dans son environnement immédiat, dans notre société, à travers la femme, les regroupements de femmes, les préoccupations des femmes et tous les symboles d'une commune volonté de vie commune. « Les mbottaï, les tontines, le retour des pêcheurs, toutes les scènes de vie de notre société ne le laissaient pas indifférent. Il savait les restituer dans un cadre agréable, avec un choix de couleurs et de teintes qui magnifiait l'élégance, le port altier et les mouchoirs de tête, turbans ou foulards élégamment noués ou négligemment jetés avec un art consommé de la séduction. Il les peint grandes et élancées, racées et sveltes, drapées dans d'amples robes et vêtements, seules ou en groupes le plus souvent. Leur allure et leur vêture majestueuses expriment leur noblesse ; il y a également les accessoires et la parure... toutes choses qui relèvent de la tradition... symbole de la femme sénégalaise et de son élégance ».

Pour avoir connu Maodo dans les années 80-81 à Colobane, avec Amadou Seck, Diatta Seck et plusieurs artistes de l'Ecole de Dakar, Kalidou se félicite d'avoir entretenu des relations suivies avec un homme avec qui il avait techniquement des similitudes dans le travail, mais qui n'hésitait point à lui prodiguer conseils et recommandations. « Parce que Maodo était d'une très grande générosité, dans le cœur et dans l'esprit. Il n'hésitait pas à offrir ses œuvres à mes enfants ; je lui ai amené beaucoup de monde, et nous n'avons jamais cessé d'échanger, même au plus fort de sa maladie. Aujourd'hui, je peux témoigner sur sa famille et sur son épouse qui l'ont compris, supporté et accompagné, parce qu'il y avait une grande proximité entre eux. Tout comme l'articulation entre lui et moi pour défendre la corporation en m'expliquant les fondements de l'Ecole de Dakar ».

Kalidou Kassé avait salué la présence de Maodo Niang à l'exposition de la Cour suprême, en même temps que ses condisciples de l'Ecole de Dakar, comme Ibou Diouf, Zoulou Mbaye et tant d'autres qui avaient salué cette initiative de restauration des œuvres (toiles, collages et tapisseries) d'une valeur inestimable. Le témoignage de Maodo à la Rts fait à cette occasion était un hommage rendu à tous les artistes, ces créateurs d'œuvres de beauté dont on dit qu'ils ont toujours été des dieux aimés. « J'ai actuellement deux œuvres de Maodo dont le produit de la vente sera versé à sa famille. Pieux et transversal dans ses relations (il ne saurait en être autrement pour le cousin germain du vénéré Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh Malick), je prie pour que sa terre natale de Tivaouane lui soit légère et qu'Allah (swt) l'accueille au paradis ». « Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Éternel avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie ».

Expositions :

2006 : Rétrospective des peintres de l'Ecole de Dakar, Centenaire Léopold Sédar Senghor à Dakar ;

1992 : Dak'Art Biennale de l'art africain contemporain, Dakar

1975 : Art contemporain sénégalais, Grand palais, Paris, France ;

1974 : Salon des artistes sénégalais, Dakar, Sénégal.