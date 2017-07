Cameroun: Mahamat Nour - « Vélé est la mamelle nourricière de la région »

interview

Sous-préfet

Quels sont les principaux atouts de Vélé ?

L'arrondissement regorge de beaucoup de potentialités. Sur le plan agricole, la riziculture y est très développée, grâce à l'encadrement assuré par la Semry. C'est la mamelle nourricière de la région de l'Extrême-Nord et de la sous-région. Dans le domaine de l'élevage, mon unité administrative compte parmi ceux dont l'élevage est florissant. Le sol de Vélé est adapté à la culture du sorgho, du mil rouge, du maïs, du niébé et des cultures maraîchères. Sa proximité avec le Logone offre également d'énormes potentialités, en matière de pêche. Sur le plan touristique, la localité peut miser sur les berges du Logone. Le volet culturel, quant à lui, est riche de ses danses « Gourna », pratiquées dans certains villages.

Que fait le gouvernement pour l'amélioration du cadre de vie des populations ?

Les efforts du gouvernement sont multidimensionnels. La Semry a contribué à améliorer la vie des populations, à travers le Projet d'urgence de lutte contre les inondations (Pulci), qui est né suite aux inondations de 2012. Les travaux de la digue avancent à pas de géant, et sont déjà non loin de Vélé. Le problème actuel réside dans la construction des logements des au profit des populations installées sur l'emprise de la digue. Pour les habitants concernés qui n'ont pas d'espace, un site leur est aménagé à cet effet.

Il y a aussi la digue-route décidée par le chef de l'Etat, lors de sa visite à Guirvidig. Les travaux partent du « Bec du canard », dans l'arrondissement de Gobo, jusqu'à Kousseri. En dehors de ces projets, il y a des points d'eau, des routes. L'électrification rurale se développe aussi. Des sites pionniers de seconde génération sont également créés. Ceci vise à installer des jeunes dans des sites choisis de 10 hectares au moins, dans chaque village. Pour la culture du riz, du maïs, du sorgho, selon la nature du sol. Ces jeunes seront accompagnés par l'octroi de matériels et intrants agricoles.

Quels sont vos principaux défis ?

Les problèmes qui freinent le développement sont entre autres le vol de bétail, les conflits fonciers et agropastoraux, la consommation abusive du "bilbil" qui est une boisson locale, et du "arki", alcool traditionnel, les mariages précoces, les rapts des jeunes filles, la sous-scolarisation et la délinquance juvénile.

Au plan éducatif, nous menons la lutte conte la sous-scolarisation. Au plan économique, nous poursuivons nos campagnes contre la vie chère. Au plan sécuritaire, nous maintenons la vigilance, en combattant l'insécurité, le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. Au plan social, nous intensifions la campagne d'hygiène et de salubrité, en vue de rendre les villages attrayants et surtout combattre les maladies liées au péril fécal.