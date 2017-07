Cameroun: Couscous du mil rouge - Comme une cure de jouvence

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Il renforce la croissance et la solidification des os. On conseille de servir la bouillie du mil rouge à une femme qui vient d'accoucher, question d'accélérer la circulation sanguine. Selon les informations recueillies à Guémé, chaque année, le cardinal Christian Tumi, est ravitaillé en mil rouge venant du Mayo-Danay. Et le résultat est là : l'homme de Dieu porte avec aise le poids de son âge. Nul ne perdrait rien en ajoutant le couscous de mil rouge, dans le menu de son alimentation.

A première vue, il ressemble à la pâte d'arachide. Mais non ! C'est bel et bien du couscous. En tant que tel, il se consomme avec toutes sortes de sauces. Le couscous au poisson, le couscous à la viande, le couscous aux légumes... Les populations de l'arrondissement de Vélé en raffolent.

