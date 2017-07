Cameroun: Gestion des projets TIC - Les personnels de l'Etat mieux outillés

L'Agence nationale des technologies, de l'information et de la communication organise depuis hier à Yaoundé, un séminaire à leur intention

Apporter aux personnels en charge de la gestion des systèmes d'information des administrations publiques, un ensemble d'outils susceptibles de les aider à piloter et à suivre d'une manière efficace et efficiente, l'exécution de leurs projets. C'est l'objectif du séminaire de renforcement des capacités des personnels des administrations publiques sur les méthodes de gestion des projets Tic qui se tient depuis hier à Yaoundé. Organisé par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication (ANTIC), cette formation vise également à doter les participants de compétences techniques et pratiques appropriées, dans de nombreux domaines.

Notamment la gestion du contenu du projet, des coûts, des délais, des risques et de la qualité. Il est aussi question de la gestion des ressources humaines, des communications des parties prenantes et des approvisionnements. Comme l'indique le directeur général de l'Antic, Ebot Ebot Enaw qui a ouvert ces travaux de cinq jours basés sur la norme « Projet management Institute » et le référentiel « management Book », ce séminaire arrive à point nommé. Selon le DG, le constat effectué par ladite structure dans différentes administrations a relevé des lacunes dans l'élaboration des projets Tic.