Ile Maurice: Révision salariale au sein d'AML - Une «action industrielle» envisagée par des syndicats

«C'est une situation tendue et malsaine qui existe au sein d'Airports of Mauritius Ltd.» C'est ce qu'a martelé Ashok Subron qui était face à la presse en compagnie des syndicats d'Airports of Mauritius Ltd Employers Union (AMLEU), mercredi 5 juillet.

Selon le négociateur des employés d'AML, même si Airports of Mauritius Ltd est l'une des compagnies d'État les plus «florissantes», à Maurice les employés ne reçoivent pas une part équitable des profits auxquels ils contribuent. «Ene gran nomb travayer travay 24/7 et zot lors kiviv toulétan. Nu pu negocié pu ki bann travayer gagn ene par ekitab de sa bann revenu la», a soutenu Ashok Subron.

Le syndicaliste va plus loin en affirmant qu'Airports of Mauritius Ltd est une compagnie qui a largement les moyens de rémunérer ses employés correctement. D'où la raison pour laquelle Ashok Subron affirme qu'une action industrielle n'est pas à écarter si des négociations ne sont pas entamées ou si le board d'AML n'intervient pas. «Nu pé reiter ki board reget bann negociation.»

Les syndicats de l'AMLEU ainsi qu'Ashok Subron réclament également l'intervention du Premier ministre pour remédier à la situation. «Lindi le 10 juillet pu ena ene lot réunion et okenn négociation pann finn fer, nu pou ale ver ene action industrielle.»