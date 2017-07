Togo: Les travailleurs domestiques seront mieux protégés

Le Parti national panafricain (PNP) et son leader drainent les foules. Tikpi Salifou Atchadam a un langage qui tranche… Plus »

Toutes les carences et les incohérences seront corrigées pour parvenir à une loi moderne et protectrice.

Actuellement, on dénombre au moins 53 millions de travailleurs domestiques dans le monde, sans compter les enfants qui travaillent comme domestiques, et ce nombre ne cesse d'augmenter dans les pays développés et en développement.

Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale du secteur informel, et figurent parmi les catégories les plus vulnérables.

