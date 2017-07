Ile Maurice: New Mauritius Hotels réclame Rs 200 millions à Kriti Taukoordass

Après ENL, Rogers et Swan, c'est au tour de New Mauritius Hotels (NMH) de porter plainte contre Kriti Taukoordass, enquêteur nommé par la Financal Services Commission (FSC). Le groupe hôtelier lui réclame Rs 200 millions de dommages-intérêts.

NMH a avancé que le Cautionary Announcement émis le 2 février 2016 (pour le rachat de ses actions) n'est nullement «false and misleading» et que les accusations de l'enquêteur sont dénuées de tout fondement. Dans sa plainte, le groupe hôtelier a aussi soutenu que l'enquêteur a agi en dehors des «terms of reference» de sa nomination.

Autre point avancé : Kriti Taukoordass n'a, à aucun moment, contacté le board de NMH pour des explications sur le Cautionary Announcement du 2 février 2016.

Le 14 juin, ENL et Rogers ont servi une mise en demeure à l'enquêteur de la FSC réclamant des dommages de Rs 500 millions. Le lendemain, c'est Swan qui a porté plainte; elle réclame, elle, Rs 300 millions à Kriti Taukourdass.

New Mauritius Hotels réclame Rs 200 millions à Kriti Taukoordass by L'express Maurice on Scribd