Ile Maurice: Commission drogue - «J'ai travaillé avec Raouf Gulbul», affirme Tisha Shamloll

«J'ai déposé Rs 5 000 sur le compte de Faizal Hussein (NdlR : un condamné étranger) à la demande de Me Raouf Gulbul en 2013.» Révélation de l'avocate Tisha Shamloll lors de son audition devant la commission d'enquête sur la drogue, ce mercredi 5 juillet. Elle a fait une demande afin de déposer à huis clos devant l'ex-chef juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs.

L'audition de la jeune avocate était très attendue. Me Tisha Shamloll a soutenu qu'elle a bel et bien travaillé avec le Senior Counsel, Me Raouf Gulbul et a affirmé avoir été son «junior». Elle a fourni des documents en ce sens. «I never did pupillage with him, but with Rex Stephen. It pains me to see him say that I never worked with him.» L'avocate a aussi avancé que Sada Curpen était présent lorsque Me Raouf Gulbul lui a remis les Rs 5 000.

Me Tisha Shamloll a, dans la foulée, avoué avoir passé des appels en prison aux détenus Siddick Islam et Peroomal Veeren. «I will explain the reasons why. I learnt it was an offence from my senior counsels», a-t-elle fait ressortir. L'avocate a prêté serment en 2013.