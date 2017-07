Le Syndicat des travailleurs de l'action sociale et le comité de la confédération… Plus »

Selon ses dires, le bénéficiaire final de cette consolidation doit être le peuple dont les préoccupations doivent inéluctablement être au cœur de la décision politique. « Il faut que les attitudes politiques soient responsables, car les libertés s'accompagnent de responsabilités. Que les comportements soient civiques, avec la règle de droit comme élément cardinal de la démocratie et de la justice », a-t-il soutenu. Pour lui, le Présimètre est donc un projet innovant et prometteur. « Cet outil, connecté aux médias et réseaux sociaux, va permettre un suivi citoyen des politiques publiques de manière permanente, en synergie avec les instances institutionnelles chargées de suivre, contrôler ou accompagner les autorités dans la conduite des politiques publiques, pour que celles-ci atteignent les résultats attendus au niveau de la population », a-t-il fait savoir.

L'initiative trouve sa source dans la capitalisation de la « situation room » mise en place à la faveur des élections du 29 novembre 2015. Cette expérience suscitée par l'ONG Diakonia, est soutenue par l'UE à hauteur de 1,9 million d'euros, soit 1,3 milliard de F CFA. Les deux parties ont procédé donc à la signature officielle de la convention de mise en œuvre de cette plateforme dans la matinée du 4 juillet en présence du ministre de la Communication et des relations avec le parlement, Rémis Fulgance Dandjinou. Justifiant l'accompagnement de l'UE dans la mise œuvre du Présimètre, le chef de délégation de l'institution au Burkina, l'ambassadeur Jean Lamy, a laissé entendre qu'après les élections, « il y a mille choses à faire pour consolider la démocratie et asseoir l'Etat de droit au quotidien ».

Cela, après avoir juste assisté à un dialogue direct entre Organisations de la société civile (OSC) et gouvernants organisé par Diakonia et l'UE, au Centre national de presse Norbert Zongo. Pour Stravos Lambrinidis, en termes de respect des droits de l'Homme, le Burkina n'est pas parfait. C'est un bon élève qui, à son avis, doit davantage se perfectionner. « Le Burkina, comme n'importe quel pays, a des défis à relever », a-t-il dit. Lesquels défis pourraient permettre, de son point de vue, de mieux respecter la dignité humaine.

