Maroc: Les autorités jouent la carte de l'apaisement à Al Hoceïma

Cette décision intervient alors que la presse a publié des extraits d'un rapport du Conseil national des droits de l'homme portant justement sur la répression des manifestants dans le Rif. Il s'agit de deux notes de médecins qui évoquent de « mauvais traitements » et concluent à un possible recours à la « torture » selon l'AFP qui a pu les consulter. Ces notes viendraient confirmer les témoignages recueillis par les ONG et les avocats des manifestants.

Alors que la contestation se poursuit à Al Hoceïma et que des dizaines de manifestants dont des cadres du mouvement ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme, les autorités semblent maintenant jouer l'apaisement. Ce lundi 3 juillet, le gouverneur de la province, Fouad Chourak, a annoncé le retrait progressif des forces de l'ordre qui contrôlaient les voies d'accès et quadrillaient la ville.

