Sénégal: Un dirigeant ouest-africain plaide pour la reconstitution de l'UFOA

LANCEMENT DES ACTIVITES DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SECURITE : « ETU… Plus »

"Avec les changements intervenus à la présidence de la Confédération africaine de football, il est plus aisé de remettre en place l'UFOA. Et je suis convaincu que le football de notre zone de développement en tirera un grand bénéfice", a assuré Ouattara Hégaud.

L'ancien journaliste sportif estime que les fédérations ouest-africaines de football ont "intérêt" à réunir les zones A et B, d'autant plus qu'"avec maintenant la présence de Fox Sports, il devient plus aisé d'organiser des tournois".

"Ces 10 dernières années, nous avons eu au minimum deux sélections ouest-africaines dans le dernier carré d'as de la Coupe d'Afrique des nations. Et lors de la CAN des moins de 17 ans, les équipes nationales du carré d'as étaient de notre zone", a rappelé Ouattara Hégaud.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.