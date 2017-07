Angola: Appel à une attention particulière aux personnes handicapées

Après avoir été mené des campagnes de sensibilisation dans les provinces de Cunene et Lunda Sul, les brigades constituées par l'ANDA visiteront les provinces de Cuanza Sul, Huila, Namibe et Cuando Cubango.

"Beaucoup de ces citoyens sont des anciens combattants qui vivent dans la pauvreté extrême et sans le contrôle des autorités compétentes, raison pour laquelle nous sommes d'avis que les coordonnateurs des quartiers et les administrateurs des districts urbains de Luanda devraient réaliser des actions pour un meilleur contrôle des personnes handicapées", a-t-il soutenu.

Luanda — Une plus grande attention aux personnes handicapées et l?amélioration de leurs conditions de vie ont été défendu mercredi, par le président de l'Association nationale des handicapés d'Angola, Silva Lopes Etiambulo.

