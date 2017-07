Angola: Benguela - Le gouverneur promet des améliorations dans le secteur de la santé

L'hôpital provincial de Benguela a 75 médecins, dont 22 Angolais et 53 étrangers, en plus de 408 techniciens de soins infirmiers.

Le gouvernant a visité l'hôpital général de Benguela, le plus grand établissement de santé dans la province avec la capacité d'hospitaliser 572 patients, possède 26 spécialités, dont la médecine interne, la cardiologie, l'infectiologie, l'orthopédie, la chirurgie générale, la gynécologie, l'obstétrique et la pédiatrie.

Le gouvernant qui parlait à la fin de la visite qu'il a effectué mardi à la ville de Benguela, a indiqué que son exécutif travaillerait dans le sens de la population trouver plus d'espaces pour l'assistance médicale et médicamenteuse, ainsi que pour voir les service de plus en plus humanisés sa province.

Benguela — Le gouverneur de la province de Benguela, Rui Falcao Pinto de Andrade, a affirmé dans cette ville que le secteur de la santé dans la province enregistrerait des améliorations substantielles dans un avenir proche, avec la croissance de plus des établissements de santé et de ressources humaines.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.