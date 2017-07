Angola: Huíla - Engagement du pays dans les programmes de santé préventive

Lubango (Angola) — Le ministère angolais de la Santé et ses partenaires continuent à travailler pour réduire les taux élevés de mortalité et morbidité qui affecte la population, plus particulièrement les femmes enceintes, a informé mardi à Lubango, le secrétaire général de ANASO, António Coelho.

Dans un discours prononcé lors d'un atelier régional sur le renforcement du système de santé communautaire en Angola déroulé sous le thème "Génération libre de Sida 2030 -un compromis de la Nation", le responsable a souligné que ce facteur se basait dans la stratégie nationale concentrée dans l'intensification de la vigilance, l'augmentation à l'accès au diagnostique et au traitement en particulier dans les secteurs ruraux.

Il a considéré que les maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose et la malaria continuent en hausse.

L'épidémie du VIH/Sida en Angola est caractérisée comme généralisée avec une prévalence estimée à 2,4 pour cent chez les adultes de 15 à 49 ans.

La malaria, selon la source, est une pathologie plus fréquente et constitue la première cause de décès, et provoque l'absentéisme au travail, à l'école et représente également 35 pour cent de mortalité maternelle.