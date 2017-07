Angola: Malange - Le parc National de Cangandala pourrait être ouvert au public cette année

Cangandala — La ministre de l'Environnement, Fátima Jardim, a assuré mardi, dans la ville de Cangandala, l'ouverture au public, cette année, du parc national de Cangandala, l'habitat de l'Antilope géante (Palancas Negras Gigantes), espèce animale qui existe seulement en Angola, dans la province Malange.

Parlant à la presse au terme de la visite qu'elle a effectué au parc national de Cangandala, qui visait à étudier les conditions techniques des infrastructures et l'état de préparation des agents fiscaux, la dirigeante a déclaré que le projet prévoyait la couverture d'une zone mécanisée où sera placé un groupe considérable de Palancas Negras Gigantes que les visiteurs auront accès et pourront apprécier et prendre des photos à l'antilope.

A cet effet, a-t-elle souligné, il est nécessaire de récupérer les routes qui donnent accès au parc, pour faciliter la circulation des touristes, ainsi que de créer des zones de conservation des infrastructures et les conditions d'habitabilité des agents fiscaux.

La gouvernante a rappelé qu'il existait un accord entre le ministère de l'Environnement et le gouvernorat provincial de Malange, visant à prendre soin du projet et à assurer la gestion partielle du parc, dans le but d'augmenter les recettes pour les caisses de l'Etat.

Dans le parc national de Cangandala, Fátima Jardim a parcouru des dizaines de kilomètres, pour vérifier les travaux d'étanchéité en cours et a reçu des informations sur les aspects opérationnels et administratifs de l'enclos. Le parc national de Cangandala est situé à Malange, à environ 50 kilomètres de la capitale de la province, occupant une superficie de 630 kilomètres carrés.

Créée n juin 1970, le parc National de Cangandala fait partie de la réserve de Luando, avec l'objectif de préserver, protéger et conserver l'antilope géante.