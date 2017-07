Cote d'Ivoire: Défécation à l'air libre - 13 villages de dDimbokro pourvus de latrines

Le département de Dimbokro dans la région du N'zi vient de célébrer 13 villages issus de sa circonscription dans le cadre d'un projet d'hygiène et d'assainissement en faveur des communautés rurales.

L'ONG internationale Habitat for Humanity Côte d'Ivoire (Hfhci) a initié le projet assainissement total piloté par la Communauté (Atpc), avec l'appui du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers la direction de l'Assainissement en milieu rural. Ce sont au total 13 villages sur 20 notamment Alloko-Kouakoukro, Allougbeli-Kouadiokro, Assebrokro, Esse-Kouadiokro, Blaidy, Boni-Andokro, Dani-Ahoussoukro, Dieri-Kouassikro, Koffi-Kouadiokro, Komien-Kouassikro, Kouakou-Ebinikro, Sokro, Tiemele-Andokro qui ont atteint le statut de fin de défécation à l'air libre (FDAL). Les leaders communautaires de ces villages ont reçu en plus de leurs récompenses des attestations et des pancartes portant la mention "FDAL". Ce qui signifie officiellement que dans le village, chaque famille dispose d'une latrine et les membres acceptent de mettre un terme à la défécation à l'air libre.

Devant les autorités administratives et coutumières de Dimbokro, le directeur national (DN) de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, Yao Jean-Jacques, dans son adresse a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement et son combat auprès des plus défavorisés en les aidant à améliorer leurs conditions de vie. Il s'est dit disposé à tisser des partenariats visant à mettre en place des conventions en vue de créer un cadre formel de collaboration et d'appui pour accompagner des villages au statut FDAL. Dans la même veine, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, représenté par la Directrice de l'Assainissement en milieu rural, Mme Bragor Hélène a, pour sa part, traduit toute sa reconnaissance à l'ONG Habitat pour toutes ses actions sociales, et a réaffirmé l'engagement de l'Etat à travailler étroitement avec l'organisation pour réaliser de grandes choses au profit des pauvres. Présente à la cérémonie, la Secrétaire Générale de Préfecture, Mme Veh Kossonou, représentant le Préfet de Dimbokro, Préfet de Région du N'zi, a qualifié le travail abattu de HFHCI de remarquable et extraordinaire pour ses administrés.

Rappelons que Habitat for Humanity Côte d'Ivoire est une ONG internationale américaine à caractère social, communautaire et non lucratif.