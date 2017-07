Cote d'Ivoire: N'guessan Lambert, cadre du PDCI - « Voici le mal dont souffre le parti à Bouaké »

Les délégués communaux du PDCI-RDA de Bouaké avec à leur tête, N'guessan Lambert se sont réunis samedi, 1er juillet 2017 à leur siège local pour échanger avec la base sur la vie du parti.Mais aussi pour galvaniser les militants de Bouaké pour la victoire aux échéances électorales de 2020. « Nous sommes dans l'ère de la renaissance de notre parti. Comme le stipule le thème du deuxième congrès «Renouveau, rajeunissement et renaissance.

Le PDCI a de grandes ambitions pour 2020 », a dit N'guessan Lambert, délégué PDCI d'Air-France. A l'entame des échanges, celui-là même qui est anciennement le délégué communal de Bouaké a tout d'abord levé l'équivoque qui fait croire aux uns et aux autres que Bouaké constitue un terrain conquis par un autre parti. Selon N'guessan Lambert, le mal dont souffre le parti à Bouaké est d'abord l'entente et, ce mal durera longtemps si les militants et les cadres ne se mobilisent pas pour exiger des changements conformes à leurs intérêts. Pour ce défenseur du PDCI-RDA à Bouaké, ce changement réel (la renaissance) ne sera possible que si ensemble, toutes les forces s'unissent pour la cause commune pouvant faire de Bouaké, la ville qui ramènera le parti d'Henri Konan Bédié au pouvoir en 2020. Il a balayé du revers de la main toutes intoxications qui font croire qu'il n'est pas d'accord avec le nouveau découpage en quatre délégations de Bouaké voulu par le parti. « Il a été décidé de procéder à certains découpages, pour être plus présent sur le terrain.

C'est une joie pour moi que l'on rapproche plus les cadres du parti de nos militants. Bouaké est une grande commune qui peut être attribuée à d'autres cadres pour faciliter le rapprochement avec nos militants. C'est pour cela que je n'ai pas mal pris que Bouaké soit découpée en quatre délégations. A Bouaké, entre nous cadres du PDCI, il y a une véritable entente et nous allons travailler ensemble pour le bonheur du parti », a dit N'guessan Lambert. Pour y parvenir, a-t-il conseillé, il faut renforcer les structures à la base. Tout en rassurant que les militants du PDCI-RDA à Bouaké ne seront pas abandonnés, le délégué d'Air-France a appelé l'ensemble des cadres, des secrétaires généraux de sections, les comités de base, les jeunes et les femmes du parti à une prise de conscience et de responsabilité afin de s'organiser sur la vision du futur du parti.

A sa suite, les militants et les militantes ont réaffirmé leur volonté de travailler pour un PDCI-RDA fort, uni et solidaire à Bouaké, tant souhaité par N'guessan Lambert.