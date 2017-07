Afrique: Les héros de la lutte contre le paludisme dans la région du Mékong

Dans le combat mené pour éliminer le paludisme dans la région du Mékong, des héros de tous les jours veillent à la bonne santé de leur communauté.

Saw Zar Li est l'une de ces 20 000 personnes qui, au Cambodge, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande et au Viet Nam, forment une armée aux avant-postes de la lutte contre l'un des plus vieux tueurs de la planète, qu'elles combattent avec des moustiquaires et des tests de diagnostic rapide. Elles offrent des médicaments de qualité garantie et des conseils opportuns. Soutenues par le Fonds mondial, elles contribuent à repérer et à traiter les cas dans les lieux reculés où les centres de santé sont peu nombreux et clairsemés - et avec la progression des cas de paludisme résistant aux médicaments dans la région, il n'y a pas un instant à perdre.

En savoir plus à propos de l'Initiative régionale du Fonds mondial contre la résistance à l'artémisinine. Cette subvention, dont le montant total devrait dépasser les 242 millions de dollars US sur trois ans, représente l'investissement régional le plus important du Fonds mondial et le premier dont l'objectif annoncé est d'éliminer une maladie dans une zone géographique spécifique.