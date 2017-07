Afrique du Nord: UA - Le Maroc satisfait des décisions prises sur le Sahara occidental

Le Maroc est «très satisfait du débat et des décisions qui ont été… Plus »

Pour le ministre marocain, la résolution adoptée sur ce dossier est « très importante et constitue une évolution » puisqu'elle évoque une « solution consensuelle et définitive au conflit ». « En fin on est dans un langage onusien, dans un langage qui reprend la légalité internationale et les paramètres de la solution définis par le Conseil de sécurité depuis 2007 », a-t-il apprécié.

« Les manœuvres, les tergiversations ont été écartées. Aujourd'hui, on a des positions qui vont dans le bon sens », a déclaré le ministre, qui a reconnu le « leadership » de l'ONU sur cette question. Il s'est félicité d'avoir réussi à influencer l'écriture d'un rapport de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples pour que soit supprimé le passage qualifiant le Sahara occidental de « territoire occupé ».

