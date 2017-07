Sénégal: Sommet du G20 - Macky Sall à Hambourg les 07 et 08 Juillet

Les épreuves de français, d'histoire et de géographie des séries littéraires sont… Plus »

Ce Sommet débattra ainsi, entre autres, d'enjeux majeurs comme le changement climatique, les énergies renouvelables, le numérique, l'emploi et l'autonomisation des femmes ainsi que l'initiative allemande dite Compact avec l'Afrique, visant à promouvoir les relations d'investissement et de partenariat avec le continent. Pour rappel, le Sénégal fait partie des cinq pays choisis pour la mise en œuvre de la phase pilote de cette initiative parrainée par le G20.

La même source informe que le G20 est une instance internationale qui regroupe les vingt pays les plus industrialisés et associe traditionnellement à ses travaux des Dirigeants de pays en développement, pour discuter, dans le cadre d'un dialogue inclusif, des principaux problèmes économiques, sociaux et environnementaux auxquels le monde fait face.

