Afrique: L'industriel Jacques Dupuydauby interpellé en France

L'industriel franco-espagnol Jacques Dupuydauby a été interpellé la semaine dernière avant d'être relâché et placé sous contrôle judiciaire. Un mandat d'arrêt européen lancé contre lui par l'Espagne sera examiné ce jeudi 6 juillet par la justice. Jacques Dupuydauby était un allié de l'industriel Vincent Bolloré en Afrique, notamment dans la gestion des ports. Mais les deux hommes sont finalement entrés en conflit, lançant plusieurs recours judiciaires l'un contre l'autre, notamment au Togo, au Cameroun, au Gabon et en Espagne. Les recours de Vincent Bolloré ont abouti. Le Franco-Espagnol a été condamné à dix ans de prison au Togo. Puis l'an dernier, la Cour suprême de Madrid l'a condamné à trois ans et neuf mois de prison ferme pour détournement d'actifs.

Jacques Dupuydauby ne s'attendait pas à passer une nuit derrière les barreaux. L'industriel franco-espagnol avait été convoqué à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières pour une confrontation avec le juriste Charles Debbasch, par ailleurs conseiller de la présidence togolaise. Jacques Dupuydauby l'accuse de l'avoir racketté. Sauf qu'après avoir été entendu, l'homme d'affaires a été placé en rétention judiciaire.

L'avocat de Vincent Bolloré, Me Olivier Baratelli attend maintenant qu'il soit définitivement incarcéré. « M. Dupuydauby a fait un pourvoi en cassation en Espagne ; sa peine a été confirmée, il a pris la fuite. Il ne faut pas s'étonner qu'un mandat d'arrêt européen soit délivré par les autorités espagnoles et que ce monsieur se fasse interpellé sur le territoire français où il vivait caché et en fuite. Les peines espagnoles sont similaires aux peines françaises et M. Dupuydauby, très probablement, va purger une peine de prison de près de quatre ans. »

Présenté devant le parquet, puis entendu par un magistrat de la Cour d'appel, Jacques Dupuydauby a finalement été libéré sous contrôle judiciaire. Néanmoins son avocate, Me Sarah Mauger-Poliak, conteste cette procédure. « On a été extrêmement surpris dans la mesure où mon client est traité comme une personne qui serait en état de fuite alors qu'il réside à Paris et qu'on a communiqué son adresse, assure-t-elle. Il se tenait parfaitement à la disposition de la justice. La procédure est selon nous entachée d'un certain nombre d'irrégularités qui portent atteinte notamment aux droits de la défense. »

Une audience est prévue ce jeudi à la Cour d'appel de Versailles au sujet du mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. L'avocat général demande à ce que Jacques Dupuydauby purge sa peine là-bas. Son avocate plaidera la nullité.