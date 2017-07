Congo-Brazzaville: Poste - Ngo, Abala et Makoua renouent avec les services postaux et financiers

La directrice générale de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopeco), Brigitte Manckoundia, a salué mercredi à Brazzaville les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires dans la réouverture officielle des bureaux de poste de Ngo et Abala, dans le département des Plateaux, et l'introduction de nouveaux services dans celui de Makoua, dans la Cuvette.

A Ngo et Abala la poste a repris du service avec des bâtiments neufs, complètement réhabilités. Désormais les populations peuvent passer aux guichets réaliser des opérations classiques de courrier, mais également s'affairer à d'autres services financiers postaux, à l'instar des transferts d'argent. Si à Makoua Money Gram a justement planté le décor de ces nouvelles prestations, à Abala le bureau de poste bénéficie désormais d'un centre multimédia.

Lors de la mission de quatre jours, effectuée dans ces localités du 29 juin au 2 juillet par le ministre de tutelle, la Sopeco et les partenaires comme Money Gram et Sikar-Finance, ont finalement permis d'ouvrir ces bureaux. Le gouvernement, par le truchement du ministère des Postes et télécommunications, avait procédé à la réhabilitation partielle des bureaux, ouvrages achevés par Money Gram grâce à une collaboration opérante.

« Nous avons les mêmes objectifs que nos partenaires. Nous devons augmenter les points de contact. Nous faisons donc une combinaison avec nos partenaires avec qui nous avons une compensation dans les commissions », explique Brigitte Manckoundia.

Pour la directrice générale de la Sopeco, l'ouverture de ces bureaux, dans cette période de crise financière, traduit la volonté du ministère des Postes et télécommunications de redorer le blason de la Poste. « Nous avons obtenu un soutien inconditionnel du ministre de tutelle pour assurer ce programme d'action. Il a vraiment brisé la monotonie de son époque », souligne-t-elle.

A la fin de cette année, annonce Brigitte Manckoundia, d'autres bureaux de poste s'ouvriront dans le cadre de ce programme. Environ 58 bureaux de poste sont en instance d'être réhabilités. A ce jour, sur la centaine de bureaux de poste qui existaient avant les évènements douloureux que le pays a connus, 38 seulement sont opérationnels et offrent des services de proximité pour le courrier et les transferts d'argent.

Dans son élan d'honorer le service universel destiné à assurer les mêmes prestations postales dans toute la République, la Sopeco voudrait assainir son réseau dont une partie ddes infrastructures a été spoliée par le programme de la municipalisation accélérée. Elle compte sur l'engagement de l'Etat et ses partenaires pour y arriver.