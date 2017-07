Congo-Brazzaville: Venezuela - Mouissi Ngouari et Gerlucherie Mantsoni vainqueurs de la 3è édition du Marathon

Organisée par l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela à Brazzaville, sur le thème « Marathon pour la paix et la vie », cette troisième édition placée sous la coordination de Joseph Massa et Adam Keïta, a réuni plus de 150 athlètes sur l'avenue de la Corniche la semaine dernière.

Parmi les 150 athlètes, les apprenants de la langue espagnole et tous ceux qui ont manifesté le désir d'accompagner l'ambassade du Venezuela dans ce processus qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays.

Le Marathon des jeunes et la marche se sont déroulés le long de l'avenue de la Corniche au Centre-ville de Brazzaville. Le départ et l'arrivée ont eu lieu à la Case de Gaulle. Les athlètes devaient parcourir 10 km pour la marathon et 4 km pour la marche. A l'issue de cette compétition, les athlètes suivants ont été déclarés vainqueurs.

Marathon hommes : Mouissi Ngouari, 1er, 38'40" ; François Mboungou, 42'18" ; Leboutou Moubio, 43'33"

Marathon Dames : Gerlucherie Mantsoni, 45,03" ; Kalicha Bayena, 58,09

Marche Hommes : Vouidibio Koukaba, 28'30"15; Steven Missongo 33,40"25; Javic Bazeba, 40'24"30

Marche Dames : Paule Bidimbou, 40'15"19; Laetizia Nsounga, 51'20"10; Laelle Ndouniama, 56'25"05.

Après la remise des trophées aux vainqueurs de cette compétition sportive, l'ambassadeur du Venezuela a remercié les sponsors et autres mécènes qui les accompagnent dans cette aventure consistant à faire aimer le sport aux jeunes congolais. Car faire le sport, c'est garantir une meilleure qualité de vie.

La diplomate a ensuite exprimé sa joie. « Je suis très contente parce que la participation était très massive. Cette marche était essentielle. Le but pour lequel, l'ambassade organise cette activité, est de conscientiser les jeunes à la pratique du sport. Nous le faisons dans le cadre de la diplomatie sportive. Et cela fait partie du projet sur lequel nous travaillons depuis que nous sommes-là.

Nous sommes ravis par le succès que nous avons eu de nos amis de la ligue départementale d'athlétisme de Brazzaville. Nous invitons les mamans, les papas et autres jeunes à nous accompagner pour la quatrième édition du Marathon pour la paix et la vie, le 30 juillet 2017. Nous comptons sur la participation de Airtel et de tous ceux qui nous accompagnent comme Richefinder », a déclaré Norma Borges.