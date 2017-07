Congo-Brazzaville: Coopération - L'Etat congolais récompense deux attachés de défense et quatre coopérants français

Arrivés à la fin de leur mission en République du Congo, les attachés de défense des USA le colonel Allen Pepper et du royaume de Belgique le colonel Marc Vanderbrock et quatre coopérants français ont été respectivement nommés à titre exceptionnel, chevaliers du mérite congolais en grade d'officiers et de la fraternité d'armes par le président de la République, Denis Sassou N'Gesso.

La cérémonie de remise des insignes de distinction s'est déroulée le mercredi 5 juillet au siège du ministère de la Défense nationale. Elle était placée sous la coordination du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, en présence des ambassadeurs de France ; du royaume de Belgique et de la chargée d'affaires des Etats-Unis d'Amérique, en République du Congo ; du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC) le général de division Guy Blanchard Okoï, et des officiers généraux.

Pour le Congo, cette récompense est un témoignage vivant qui s'inscrit parmi les insignes qui prouvent la vitalité des relations existant entre le Congo et ses trois pays. La solidité de ces rapports positifs trouve sa raison d'être à travers la prise en compte des intérêts de chacune des parties, dont la coopération militaire constitue l'un des volets importants.

Appréciant le geste du chef de l'Etat congolais, Allen Pepper a reconnu que l'attention portée par le président de la République sur sa personne est une marque de reconnaissance et de considération indéniable. « C'est un grand honneur pour moi d'être décoré. Je pense que nous avons bien travaillé ensemble, et nous aurons la possibilité de continuer et d'élargir notre coopération dans les domaines habituels, notamment en ce qui concerne la formation et surtout la coopération maritime ».