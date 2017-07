Congo-Kinshasa: Une perte énorme pour le pays - Le Général Dieudonné Kayembe a tiré sa révérence

Après l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, en mai 1997, le colonel Dieudonné Kayembe est nommé directeur de cabinet adjoint au ministère de la Défense, et passe du grade de colonel au grade de général de brigade. Il est nommé successivement vice-ministre de la Défense et ensuite de la Reconstruction. Chef d'État-major du quartier général des Forces armées congolaises en 2002, il assume ensuite les fonctions de directeur général de la Détection militaire des activités anti-patrie (DEMIAP), le service de renseignement militaire Congolais.

Ancien chef d'Etat-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, celui qui était appelé "Tigre " aura brigué plusieurs postes de commandement au sein de l'armée congolaise depuis l'ère Mobutu à celui de Kabila Père et Fils. Pour cela, il aura formé un nombre incalculable d'éléments des Fardc dont certains occupent les plus hautes fonctions aujourd'hui. Dans les tous prochains jours, le programme de ses obsèques sera dévoilé.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.