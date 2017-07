Congo-Kinshasa: De crise en crise !

opinion

L'on ne sait pas trop bien s'il s'agit d'un tsunami, du vent appelé Catherina ou encore alizé, qui vient de frapper de plein fouet le Rassemblement/Kasa-Vubu.

En tout état de cause, c'est un vent impétueux qui secoue Joseph Olenghankoy. Il est dans l'œil du cyclone du Député honoraire, Roger Lumbala. Dans une lettre lui adressée par ce dernier, il lui est sommé de tout mettre en œuvre, pour réaliser les promesses faites à ses ouailles au sujet des postes au Gouvernement, en cas de désignation de Tshibala Bruno.

Il en est de même du Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA. Encore que la liste de délégués à cette institution, dont les mandats ont d'ailleurs été validés lundi dernier, ne fait mention d'aucun nom parmi ceux qui l'ont soutenu au moment du schisme du Rassemblement originel. Pour ce faire, Roger Lumbala lui a adressé un ultimatum de 48 heures, qui a déjà expiré. Faute pour lui de s'exécuter, le groupe à Lumbala entend prendre ses responsabilités.

Que feront-ils, les coéquipiers de Lumbala, face à Olenghankoy Mukundji ? C'est la question. Vont-ils travailler dans le sens de l'empêcher à prendre la tête du CNSA, dont il convoite sans management ? C'est sûr. Comment l'intéressé va-t-il s'y prendre, pour déjouer le coup ? Voilà une crise qui se cristallise au sein du Rassemblement/Kasa-Vubu, alors qu'il y a peu, Olenghankoy a cru avoir réalisé un coup de maître, en présentant une liste de personnalités au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, dont d'ailleurs est issu le Premier ministre Bruno Tshibala.

En effet, il est certain que dans d'autres pays de la Région des Grands Lacs, ceux de l'Afrique centrale, de l'ouest, de l'Est, voire de l'Afrique australe, pourquoi pas à travers le monde, des crises politique, économique, sociale et éthique se posent avec cruauté. En République Démocratique du Congo, celle qui porte sur les élections n'est pas loin d'atteindre son paroxysme, vu qu'elle préoccupe plus d'une conscience au sein de l'opinion nationale, au niveau du Gouvernement, au sein des partis politiques, voire au niveau international.

Parce que les Nations Unies s'en sont saisies et y travaille par des pressions sur les acteurs politiques et officiers de l'armée nationale congolaise. La crise, c'est aussi au sein de la fille aînée de l'Opposition. L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, est fragilisé par une crise interne. Ceux considérés comme auto exclus, d'obédience Bruno Tshibala, ont exclu à leur tour le Secrétaire Général, Jean-Marc Kapend, en nommant un autre, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être du Rassemblement de Limete, un courant opposé.

Comment cela peut-il s'expliquer ? A chacun d'y répondre. Si l'on prend le palier inférieur, la petite territoriale a du mal à décoller suite à des crises répétitives entre les Assemblées provinciales et les Exécutifs provinciaux. Que des motions de censure enregistrées et des arrêts de la Cour Constitutionnelle réhabilitant les Gouverneurs. L'accalmie observée est certainement dictée par la clôture des sessions au sein de ces Assemblées. C'est dire, dans ce pays, que l'on évolue toujours de crise en crise. Dommage !