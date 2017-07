Congo-Brazzaville: Élections législatives - Maurice Mavoungou lance sa campagne avec des actions d'intérêt public

Le candidat à la députation dans la 3e circonscription de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, Maurice Mavoungou, a démarré sa campagne le 3 juillet par le lancement des travaux destinés à assainir l'environnement, sécuriser la population de sa circonscription et leur apporter de l'eau et de l'électricité. La journée a été clôturée par un meeting à l'école primaire Charles-Miningou.

Avec pour slogan, "plus d'actions et moins de mots", le candidat Maurice Mavoungou qui brigue un 3e mandat a opté pour une campagne de proximité. Il ne compte pas déroger à son élan de cœur qui l'a toujours caractérisé. De ce fait, il a tenu à marquer son premier jour de campagne par des actions en faveur de la population de Lumumba 3 mais aussi de la ville.

C'est ainsi que le députant sortant a procédé d'abord au lancement des travaux d'adduction d'eau au quartier Mawata, secteur Dalco, privé de cette denrée depuis un long moment en raison de la vétusté du réseau. Puis aux travaux destinés à la construction d'un ralentisseur au pont de Kambala sur le tronçon allant du foyer de Tié-tié à l'avenue Charles-De-Gaulle à l'OCH et enfin à ceux destinés à l'éclairage public au CQ 112 resté longtemps dans le noir.

Les travaux ont poursuivi avec l'assainissement et l'ouverture de l'Avenue Charles-de-Gaulle (opérations de balisage, terrassement, remblais et tout-venant) obstruée par un tas d'immondices qui empêchaient les véhicules de passer pour déboucher sur l'avenue de l'Indépendance au quartier Savon à Tié-Tié, en passant par le quartier Mboukou. Toutes ces activités se réalisent avec l'accord de la mairie et des services habiletés. «Nous allons partir des acquis.

Nous sommes toujours à l'écoute de nos populations. Dans notre circonscription, nous avons eu pour crédo de les soulager en ayant l'esprit de partage et de solidarité, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de l'état de santé des populations. C'est dans le même esprit que nous avons voulu lancer cette campagne, nous avons résolu de réaliser un certain nombre d'actes à caractère social avant de délivrer notre message», a expliqué Maurice Mavoungou.

Habitué à côtoyer ses mandants qui l'appellent affectueusement «Ya Momo», Maurice Mavoungou, escorté par une foule en effervescence, a effectué tous les déplacements à pied afin d'arriver aux lieux prévus pour les activités où il a été accueilli avec des cris de joie. Selon la population concernée, les travaux lancés sont un véritable ouf de soulagement, a confié joseph Obiana, chef du quartier CQ 112.

" Avec ses travaux d'assainissement et d'éclairage public, les voitures vont rouler sans problèmes et le soir les gens n'auront plus peur de circuler dans le quartier", a-t-il dit. La première journée de campagne de Maurice Mavoungou a été clôturée par un meeting à l'école primaire Charles-Miningou qu'il a lui même rénovée et dotée d'un complexe sportif et d'un mur de clôture il y a peu de temps. Dans son discours, le candidat a appelé la population de sa circonscription au vivre ensemble, à la solidarité et à une campagne apaisée et sans invectives.