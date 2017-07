Congo-Brazzaville: L'île Mbamou - André Nyanga Elenga lance sa campagne sous le signe du social et du partage

Le candidat du Parti congolais du travail (PCT) à l'Île Mbamou, André Nyanga Elenga, a été présenté, le 04 juillet, aux populations de cette circonscription électorale par Gabriel Ondongo, président de la fédération PCT Brazzaville, au cours d'un meeting marquant le lancement officiel de la campagne pour les législatives et les locales 2017.

Les habitants de dix-huit villages formant l'Île Mbamou étaient venus nombreux à Lissanga, le siège de la sous-préfecture du district.

A l'occasion, le député sortant en a profité pour inaugurer un forage d'adduction d'eau potable devant servir aux populations de Lissanga et ses environs. André Nyanga Elenga est réputé à l'Île Mbamou pour ses œuvres caritatives. Il a notamment œuvré à la construction des forages, l'électrification de quelques villages, la construction des forages d'eau potable et la construction d'un Centre de santé intégré (CSI) est envisagé.

Avant de débuter la cérémonie, les sages de l'Île Mbamou ont improvisé une cérémonie de consécration du député sortant par le rituel de vin de palme, du sel de table et de la noix de cola.

S'exprimant en premier, le président de la fédération PCT-Brazzaville a expliqué aux populations l'enjeu de ces élections avant de rappeler le logo du parti.

« Nous sommes heureux de vous voir nombreux ici à Lissanga pour soutenir le candidat du PCT. Je suis très étonné de vous voir se déplacer en pirogue pour conforter notre action. L'Île Mbamou est le fief du PCT. Le député sortant a été choisi par le parti et la tête de liste du PCT aux locales est Simplice Clotaire Bolemola. Ici, nous allons gagner à 90% comme au référendum. Afin de prouver notre engagement pour la nouvelle République, il nous faut beaucoup des députés à l'Assemblée nationale et des élus dans les Conseils municipaux et départementaux », a déclaré Gabriel Ondongo.

Plusieurs associations des jeunes, des femmes, des pêcheurs, des artisans et les confessions religieuses ont chanté et exhibé des danses tout le long de la journée en l'honneur du candidat André Nyanga Elenga et les membres de la délégation venue de Brazzaville.

Prenant la parole, le candidat du PCT à l'Île Mbamou a déclaré : « pendant cinq ans j'ai habité cette Île. Une fois réélu, nous discuterons avec le gouvernement sur la possibilité de créer un centre de santé moderne qui est un problème majeur ici. Que ces habitants fassent confiance à leur député et au président du PCT pour lequel ils ont voté le programme de société. Il manque à l'Île Mbamou un centre de formation professionnelle et le paiement des enseignants vacataires pose aussi problème ».

Rappelons que le district de l'Île Mbamou est constitué des villages comme : Kinténgué, Chinois la Belle, Moutou ya ngombé, Manguénguéngué, Mbamou-likouala, Tréchot, Lissanga, Nzété-moko, Mataba-taba, Konda, Loubassa, Moundonga, Assemblée, Dix maisons, Bamako, Dakar, Mbamba et Imvoulou.