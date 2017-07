Congo-Brazzaville: France - Laeticia Balou, une Congolaise associée aux activités variées en conseil aux entreprises

Laeticia Balou est titulaire d'un Master en Banque et Ingénierie Financière et d'un MBA en Finance à l'INSEEC Paris, avec des compétences reconnues dans le métier du conseil.

« Nous accompagnons nos clients dans l'implémentation », explique Laeticia Balou. Et de poursuivre que leur intervention est faite dès la création de l'entreprise en proposant : des études de faisabilité (étude de marché, étude financière, étude juridique) ; la modélisation des business plan ; l'accompagnement dans les démarches administratives ; les négociations avec les partenaires financiers. Elle souligne également qu'une fois dans la phase du développement, le cabinet propose aux entreprises la mise en place des outils de gestion et des dispositifs de pilotage.

D'après les informations recueillies auprès de la corporation, « LB Global-Consulting, Leading Businesses Global-consulting » est un cabinet de conseil en stratégie, management, organisation, dans les domaines de la finance, du marketing, des ressources humaines et relations client. Ce cabinet garantit une amélioration de la performance des organisations privées ou publiques. Il guide et accompagne les entreprises dans toutes les étapes de leur vie : création, développement, conduite de projets, restructuration.

