Guinée: Mamadou Bissiriou Diallo, médecin - «La consommation abusive de l'alcool chez la femme enceinte peut entrainer de naissance prématurée»

De plus en plus des personnes s'adonnent à une consommation abusive de l'alcool, pour certains, dans l'ignorance totale des conséquences sur la santé. Pourtant, il est important de savoir que contenant de l'éthanol, l'alcool, d'après les médecins, constitue un grave risque pour ses consommateurs. Pour en savoir plus sur ce sujet, notre reporter a interviewé monsieur Mamadou Bissiriou Diallo, médecin à la clinique Médico-chirurgicale de Nassouroulaye.

Quelles sont les conséquences de la consommation de l'alcool?

Les conséquences peuvent être d'ordre neuropsychique affectant le système nerveux est entraine de problème de dépendance. C'est-à-dire l'intéressé devient dépendant. À force de consommer progressivement, les doses s'augmentent parce que la sensation recherchée dans un premier temps qui est supposée être petite s'augmente au fur et à mesure. L'objectif qui est recherché par le consommateur pour être à l'aise, lui pousse à boire un peu plus chaque jour. En suivant cette optique, la consommation devient importante et la dose augmente.

Qu'est-ce que la dépendance peut provoquer chez le consommateur?

La dépendance de l'alcool peut entrainer une dépression. Parfois, elle cause une épilepsie nerveuse. Certaines personnes qui font des crises qu'on appelle des crises épileptiques et des troubles anxiolytiques. Les gens qui prennent de l'alcool pensent que c'est pour diminuer l'anxiété, mais au fil du temps, la personne devient anxieuse à cause de cette consommation surtout du côté neuropsychiatrique. Il peut y avoir aussi des conséquences traumatiques. Souvent, les conducteurs des voitures en état d'ivresse causent des accidents de la circulation parce qu'ils sont troublés par cette consommation abusive. Il y a aussi des gens qui provoquent des bagarres et peuvent blesser d'autres personnes. Parfois, des alcooliques peuvent même se suicider. L'excès de l'alcool peut causer des maladies cardio-vasculaires et l'hypertension. Dans la mesure où, il y a une dépression vasculaire qui entraine des conséquences telles que les AVC (accident vasculo-cérébrale), et l'hypertension artérielle. La consommation abusive peut causer aussi le Diabète.

Quel est l'impact de la consommation de l'alcool sur la digestion?

Au niveau de l'appareil digestif, il peut y avoir des conséquences quand la personne devient dépendante. Si la consommation est abusive, prendre des quantités importantes elle peut provoquer la cirrhose de foie, une pancréatite c'est-à-dire une inflammation du pancréas, le cancer des différents organes mais surtout au niveau de la bouche, au carrefour aérodigestif, le pharynx, le larynx et au niveau de l'œsophage, elle entraine aussi le cancer du sein.

Qu'en est-il chez la femme enceinte?

Il n'est pas conseillé à la femme enceinte d'abuser de l'alcool. Cela peut avoir de conséquences au niveau du fœtus c'est qu'on appelle une alcoolémie fœtale. Des enfants qui naissent avec un visage gonflé. La consommation abusive peut entrainer aussi une prématurité, les enfants naissent avant le terme de la grossesse. Et il y a de risque vital qui peut intervenir, des infections peuvent aussi subvenir. Ce sont des enfants dont la viabilité est très difficile à obtenir.

Quels conseils donnez-vous aux adeptes de l'alcool et à ceux qui n'en consomment pas?

Je conseille aux jeunes d'éviter de tomber dans le carcan de l'alcool à tout prix. Pour les gens qui boivent, il faut qu'ils comprennent que l'alcool est nocif à leur santé et qu'ils ont la volonté manifeste d'abandonner. Il est important de créer des associations des anciens alcooliques pour qu'ils se rencontrent, échangent et se donnent des conseils.