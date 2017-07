Congo-Kinshasa: 53e Coupe du Congo de football - Phase finale - AC Rangers écrase US Panda à Kindu

L'autre affiche de l'ouverture de la compétition entre le club local de Maniema Union et l'AS Vutuka de Kikwit ne s'est pas jouée. Vutuka ayant brillé par son absence à l'heure du coup d'envoi, Maniema Union l'a emporté par forfait. La compétition devrait se poursuivre, le 5 juillet, dans le groupe avec deux affiches alléchantes : le FC MK de Kinshasa face au FC Lupopo de Lubumbashi, et le Racing Club de Kinshasa est aux prises avec l'AS Dauphin Noir de Goma.

À l'ouverture dans le groupe A, l'AC Rangers de Kinshasa s'est baladé face à l'US Panda de Likasi par quatre buts à un. Osango à la 22e minute, Tusila à la 44e minute, Mukenga à la 55e minute et Basy à la 87e minute ont inscrit les quatre buts du club tuteuré par le président Lambert Osango. L'attaquant Tshamala a sauvé l'honneur de l'équipe venue de la ville réputée dans les années antérieures la plus propre de la RDC à la 50e minute.

