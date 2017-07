Face à la mobilisation de l'opposition et de la société civile malienne, le projet de… Plus »

Face à cette situation catastrophique qui augure un avenir sombre, les travailleur-e-s organisés au sein du cadre unitaire des syndicats du chemin de fer Dakar-Bamako ont décidé de mener le combat pour préserver leur outil de travail. C'est pourquoi l'UNSAS déplore le non-respect des engagements librement souscrits par les Etats du Mali et du Sénégal. Elle leur rappelle que la relance du chemin de fer, en plus d'être une demande légitime des populations des deux pays, constitue à la fois un levier de développement socio-économique et un enjeu de souveraineté.

Mais, quinze mois après la résiliation du contrat de concession avec le partenaire stratégique, pendant que les populations réclament le retour du train voyageur sur l'axe Dakar-Kayes-Bamako, le constat demeure alarmant : l'entreprise ne compte que trois locomotives de service qui sont dans un état de dégradation très avancé, la voie ferrée reste délabrée, la situation sociale implose avec le non-paiement des indemnités aux retraités depuis un an et demi, précise la source.

La centrale syndicale rappelle que les Etats du Mali et du Sénégal avaient fermement pris l'engagement de relancer le chemin de fer à travers la société «Dakar Bamako Ferroviaire». A cet effet, les deux Etats s'étaient engagés à allouer 7,5 milliards de F Cfa pour sécuriser les salaires, réhabiliter les machines et réparer les parties critiques de la voie ferrée.

24 heures après le mouvement d'humeur des cheminots de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF) qui ont arrêté le travail lundi pour exige du Sénégal et du Mali le respect de leurs engagements, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) exprime son soutien au cadre unitaire des syndicats de DBF composé du SUTRAIL, de SATRAIL et FETRAIL, qui sont ensemble dans le combat.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.