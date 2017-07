La coalition Mankoo Taxawu Senegaal va-t-il battre campagne pour les législatives du 30 juillet prochain avec Khalifa Sall, sa tête de liste nationale ? La réponse va tomber demain, jeudi 06 juillet, avec le verdict attendu de la Cour suprême qui se prononce sur la demande de liberté provisoire introduite par la défense de l'édile de Dakar, en prison depuis le 07 mars dernier.

Jeudi de vérité pour Khalifa Sall et la coalition Mankoo Taxawu Senegaal ! Pour cause, c'est demain que la Cour suprême va trancher la demande de liberté provisoire introduite par le pool des avocats du maire socialiste de Dakar, par ailleurs tête de liste nationale aux législatives de Mankoo Taxawu Senegaal. Une coalition qui regroupe Rewmi d'Idrissa Seck, le Grand parti de Malick Gakou, le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, Bess du niak de Serigne Mansour Sy Djamil, And Pencoo de Moussa Tine et les souteneurs de Khalifa Sall (avec Taxawu Dakar et Initiative 2017)...

Porte flambeau de cette coalition de l'opposition née des fissures de Mankoo Wattu Senegaal qui rassemblait tous les opposants à Macky Sall avant sa scission en deux entités à la veille des législatives, Khalifa Sall est en prison depuis le mardi 07 mars 2017, dans le cadre de l'affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de sa mairie. Une affaire dans laquelle il est poursuivi pour les délits d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux.

Avec le verdict attendu de la Cour suprême sur sa demande de liberté provisoire, l'on saura si Khalifa Sall battra campagne pour la coalition Mankoo Taxawu Senegaal dont il a été porté à la tête de la liste nationale. Et pour cause, après le rejet intervenu le mardi 2 mai, par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, de leur demande de Liberté provisoire (Lp) ainsi que l'annulation de la procédure engagée contre leur client, confirmant ainsi le réquisitoire du Parquet général et la requête de l'Etat, les avocats conseils de Khalifa Sall avaient décidé de porter le dossier devant une juridiction supérieure.

C'est ainsi que la défense de Khalifa Sall avait déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, dans l'espoir que les juges de la Chambre criminelle de l'institution rectifient « les erreurs de droit », selon les conseils en question. Verdict donc demain.