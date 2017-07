Dans cette coorganisation, il faut rappeler que le Sénégal n'abritera que la première phase qui regroupe deux poules de quatre équipes (8 - 10 août 2017). Les deux autres poules à Tunis où se disputeront également toutes les rencontres du second tour et la finale.

En plus des dispositions financiéres auxquelles le pays hôte doit s'acquitter d'autres conditions sont liées aux transports, d'hébergement et surtout une salle de 15000 places.

La décision finale du Sénégal de co-organiser le prochain Afrobasket masculin prévu en septembre prochain est désormais suspendue à l'appréciation du chef du gouvernement. C'est ce qui ressort de l'audience que les autorités du ministére des Sports ont accordée hier, mardi 4 juillet, à Me Babacar Ndiaye président de la Fédération sénégalaise de basket. C'était lors la remise officielle du cahier de charges contenant des dispositions que la Fiba-Afrique a transmis au Sénégal et contenant des dispositions à s'acquitter au préalable par les pays hôtes du tournoi.

