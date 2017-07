Sénégal: Cérémonie officelle de la Fildak 2017 - Le Congo invite d'honneur

La 16ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) a été lancée ce mardi 4 juillet à la salle de conférence du Grand Théâtre National, par le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang.

Cette 16me édition, qui doit se tenir du 22 au 27 novembre prochain au Cices, a pour thème : «Livre, jeunesse, économie : défis du développement». Le Congo est cette année le pays invité d'honneur.

Il y avait du beau monde, hier mardi 4 juillet au Grand Théâtre National, lors de la cérémonie de lancement de la 16ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK). Des acteurs littéraires, avec parmi eux, l'écrivaine Aminata Sow Fall, le journaliste-présentateur de l'émission littéraire «Impressions», Sada Kane. En plus du directeur de l'Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD), Mamadou Diarra, et de Mariama Ndoye, présidente du comité scientifique. Sans parler de tous ces jeunes venus solennellement assister à la cérémonie.

Chaque édition devient un défi, mais les acteurs littéraires promettent de consolider leurs efforts, pour répéter le succès qui a toujours été le résultat de leur foire. Au fil des années, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) est devenu un partenaire historique de la FILDAK et son Directeur Général, Cheikh Ndiaye, a relevé le privilège qui lui est accordé : «Je tiens à féliciter toutes les personnes qui font partie du cercle littéraire, parce que toutes les foires du livre qui se sont tenues jusque-là ont été un succès total. Je vous encourage aussi parce que chaque édition devient un défi, et cette 16iéme édition en est un, que l'on doit relever».

Le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, qui s'est prononcé au nom de Mbagnick Ndiaye, affirme quant à lui que des innovations sont prévues pour cette édition. «C'est un grand plaisir d'être témoin du renforcement de la FILDAK. C'est l'opportunité idéale pour véhiculer des messages, du savoir et du savoir-faire à la jeunesse. Toujours dans la lancée du Sénégal émergent, c'est un devoir de renforcer les conditions nécessaires pour la réussite de la FILDAK, tout dans le but de faire bénéficier les jeunes de la littérature. Nous comptons notamment sur les médias pour faire du livre un élément essentiellement utile surtout pour les jeunes ».

Cette 16ème édition de la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar a pour thème « Livre, jeunesse, économie : défis du développement », et le pays invité d'honneur pour cette année est le Congo.